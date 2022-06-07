Учимся читать этикетки: три главных вопроса

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1. Правда ли чтение этикеток «спасает» от импульсивных покупок и помогает сэкономить?

- Это действительно так, ведь на этикетке указана вся важная информация о продукте, изучив которую можно принять решение: брать ли вам его.

Вот простой алгоритм экономной и безопасной покупки:

- внимательно изучайте название продукта и его полное наименование.

Наименование несет в себе чрезвычайно важную информацию. В развернутой формулировке производитель указывает подробное и точное описание товара с указанием всех его особенностей и видов обработок. Какой категории, например, полуфабрикат, есть ли в составе мороженого заменитель молочного жира и т. п.

- желательно выбирать известных производителей;

- качественный товар не может быть самым дешевым - есть и такое правило;

- всегда смотрите на внешний вид изделия;

- если информация на этикетке неполная, нечеткая, только на иностранном языке или перекрыта не снимаемыми наклейками, которые затрудняют понимание качества и особенностей продукта, - это весомый повод отказаться от покупки;

- проверяйте срок годности и срок хранения.

2. Чем отличается срок годности от срока хранения продукта?

Срок годности - это период, в течение которого продукт остается безопасным. Он указан на этикетке как точная дата, например, «годен до... дата», или временного промежутка - «годен... часов, суток, месяцев или лет»). Если срок годности продукта - три месяца и меньше, дата должна обязательно содержать день, месяц и год. Более длительный период может отмечаться только месяцем и годом. И следует помнить, что указанный месяц уже не входит в срок годности.

Срок хранения - период, в течение которого продукт сохраняет свойства, указанные в документации на него. И истечение срока хранения не означает, что продукт не пригоден для использования по назначению. Основное отличие: после завершения срока хранения продукт может изменить некоторые свои качества, но остается годным для употребления в пищу. Например, мед засахарится. Но при этом его еще можно употреблять. А вот употреблять в пищу продукты с завершенным сроком годности опасно для здоровья.

Часто в крупных магазинах используется такой подход: товар, у которого скоро заканчивается срок годности, выставляют на передний план. Это не страшно, но нужно вовремя употребить такой продукт до истечения срока годности. Но за этим надо следить уже дома.

3. Люди настороженно относятся к различным консервантам, Е-шкам, заменителям молочного жира. На что стоит обращать внимание в составе, указанном на этикетке?

- У нас есть Технический регламент по безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств. В нем прописан перечень разрешенных пищевых добавок. Указано, в каких видах продукции они могут использоваться и в какой концентрации. Это законодательный акт, на который нужно ориентироваться и которому стоит доверять.

Так что потребителю не надо пугаться букв Е: если они указаны на этикетке, значит, использованные пищевые добавки совершенно точно соответствуют Техническому регламенту о безопасности.

Что касается заменителей молочного жира. Вопреки устойчивым стереотипам, наличие растительных масел в качестве заменителей молочного жира - далеко не всегда опасно.

Согласно исследованиям, продукты с заменителем молочного жира безопасны, если только это не частично гидрогенизированные масла. Последние содержат большое количество трансжиров, чрезмерное потребление которых считается одним из рисков развития сердечно-сосудистых заболеваний и преждевременной смерти.

Эти виды масла используют при производстве маргарина для промышленности, выпечки, изделий во фритюре и других продуктов с большим сроком годности. То есть между настоящим молоком и тем, что произведено с добавлением растительных масел, обычно нет разницы с точки зрения безопасности, если оно приготовлено добросовестно.

Обращайте внимание на пищевую ценность продукта. Она имеет два основных критерия: калорийность (энергетическая ценность) и содержание питательных веществ. Помните, что для вашего здоровья лучше, чтобы в продукте присутствовали преимущественно сложные углеводы, ненасыщенные жиры, белок, клетчатка и как можно меньше насыщенных и трансжиров.

Также важно оценить калорийность продукта, содержание в нем пищевых веществ, в том числе сахара и соли. Если у человека есть какие-то заболевания, требующие ограничений, то их также нужно учитывать, внимательно читать состав продукта и противопоказания, указанные на этикетке. Вообще этикетка - ваш главный союзник в деле правильного выбора.

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