Гигантский «Синий кит» пролетает в опасной близости от Земли

Астероид-убийцу нашли на архивных фото Фото: Shutterstock

Астероид размером с самого крупного земного животного – Синего Кита – пролетает в опасной близости от Земли в понедельник. Нам пока ничего не угрожает: расстояние составит почтенные 3,5 миллиона километров. Но опять, как всегда: этого Кита обнаружили случайно, и, если бы он летел «в лоб», мы бы ничего не успели поделать.

С десяток лет назад астрономы наконец выможжили деньги у правительств и стали строить телескопы, которые постоянно следят за небом и тут же обрабатывают данные. Цель: выявлять новые астероиды, и тут же вычислять их орбиту. Для вычисления орбиты нужны три точки – положения на небе. Если астероид летит быстро, орбиту можно вычислить за ночь. Если медленнее – за несколько ночей.

Смысл вычислять орбиту? Чтобы знать заранее, что он в Землю врежется! Может, не сейчас, а через год или двадцать лет, но – чтобы подготовиться.

Как сработала эта система? Скажем так, неожиданно. Вместо своей прямой задачи – предвидеть будущие столкновения – система принялась обнаруживать колоссальное количество мелких небесных тел, которые «уже тут». Волосы встали дыбом от такого знания: оказывается, синее небо над головой – поистине дар, нас «проносит» мимо опасности чуть ли не каждый день.

Вскрылось и то, что система дальнего обнаружения все-таки не срабатывает. И тут на помощь пришла потрясающая идея. Столетие астрономы фотографируют небо. Фотопластинки, пленки и цифровые изображения где-то лежат, и на них отпечатались астероиды. В том числе те, кто пришел в окрестности Земли в условном 1899 году, ушел, и вернется в условном 2030-м, но уже «с мечом». Специальный алгоритм принялся «шерстить» старые снимки, и за короткий срок нашел сто опасных лет. Эти астероиды невозможно было обнаружить никак иначе. Одним из таких тел и является Синий Кит, который в понедельник совершит пролет по земному небу.

По-русски его название звучит зловеще и намекает на нехорошее, и можно подумать, что его дали не только за внешнее сходство с животным. Но в английском такой аналогии нет, так что это просто так получилось.