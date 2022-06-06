Сергей Лавров: Черногория и Северная Македония перестали быть независимыми государствами

Mинистр иностранных дел России Сергей Лавров Фото: REUTERS

Все больше людей задаются вопросом: зачем делать из Москвы врага? Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции, которую он дал в Москве после отмены визита в Сербию. Напомним, Болгария, Северная Македония и Черногория закрыли воздушное пространство своих стран для пролета самолета министра в Белград.

- Брюссельским кукловодам не хотелось предоставлять площадку РФ в Белграде, чтобы Москва выразила свою позицию по ряду региональных вопросов, - отметил Лавров. - Если визит министра иностранных дел России воспринимается на Западе как чуть ли не угроза вселенского масштаба, то, видимо, дела на Западе совсем плохи.

- Запад явно дает понять, что будет давить, не гнушаясь никакими самыми низкопробными средствами. Подобное лицемерие уже демонстрировалось нам неоднократно, включая период трагических бомбардировок Югославии в 1999 году, теми, кто уверовал в свою победу в холодной войне и в свое право выстраивать мир исключительно по собственным лекалам. Именно этот менталитет проявился в том событии, которое мы с вами обсуждаем, - министр о решении балканских стран не пускать его самолет.

При этом Лавров не стал скрывать, что скептически настроен к тому, что Черногория и Северная Македония принимали решения самостоятельно. «Я знаю, что объяснений, которых мы пока не слышали, будет много, - подчеркнул глава российской дипломатии. - Страны, которые отказали в пролете российскому борту, будут говорить, что им приказали в ЕС и НАТО, а те в свою очередь будут говорить, что эти страны принимали самостоятельное решение».

- Что касается ответов, то знаете, мы никогда не будем предпринимать нечто, что еще больше затрудняет связи между народами, этим занимаются наши западные партнеры, - сказал Лавров. - Все больше разумных людей в Европе начинают задаваться вопросом, зачем делать из России врага?

Не оставил в стороне Лавров и ситуацию на Украине, в особенности поставки Западом вооружений ВСУ.

- Чем дальнобойнее будут поставляться системы киевскому режиму, тем дальше мы будем отодвигать нацистов от той линии, откуда исходит угроза русскому населению Украины и России, - сказал Лавров, добавив, что даже на самой Украине "политики и депутаты просто смеются над американцами, которые сказали, что верят Зеленскому, мол он нам обещал по России не стрелять".