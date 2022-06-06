Гладильная тоска: Россияне рассказали, какую работу по дому они терпеть не могут

Эксперты узнали, какие домашние дела россияне (как мужчины, так и женщины) терпеть не могут. И оказалось, что с глажкой у россиян отношения совсем разладились Фото: Shutterstock

Рыбалка, посиделки с мужиками в гараже, домино во дворе на лавочке - еще недавно примерно таким был список главных обязанностей многих мужчин. Главное - зарплату вовремя приноси. Женщинам оставалось получать удовольствие от стирки, готовки, походов по магазинам и других прозаических хлопот.

Но времена меняются. И хотя почти все бытовые хлопоты в России по-прежнему чаще ложатся на плечи женщин, привилегированное положение сильного пола пошатнулось. За последние годы мужчины стали выполнять гораздо больше работы по дому. Судите сами. Если в 2012 году мытьем посуды занималось всего 57% мужчин, то в этом - уже 67%. Доля мужчин, которые регулярно готовят, убираются и стирают, тоже выросла на 10-15 процентов. Это выяснили аналитики портала SuperJob, опросив 1600 взрослых россиян.

Заодно эксперты узнали, какие домашние дела россияне (как мужчины, так и женщины) терпеть не могут. И оказалось, что с глажкой у россиян отношения совсем разладились: каждый четвертый опрошенный называет это занятие своим самым нелюбимым домашним делом. А вот со стиркой наши граждане примирились – только 1% россиян терпеть не может стирать (подробнее см. «Только цифры»).

- Конечно, большую роль здесь играет автоматизация домашнего труда, - говорит семейный психолог Виктория Рябова. – Стираем мы почти все сейчас с помощью стиральных машин, чего не скажешь про уборку и глажку. Кроме того, это ведь еще и очень монотонные занятия. В приготовлении пищи, например, есть место для творчества, в глажке его нет совсем. А вот вовлеченность мужчин в домашние дела говорит о том, что наше общество становится более зрелым. Женщины ведь и 10 лет назад были и на работе нагружены, и детьми занимались, и хозяйство вели. Но сейчас многие мужчины начинают более ответственно относиться к отношениям со своей второй половинкой. Перегруженная домашними обязанности супруга сейчас уже не предел мечтаний для многих мужчин. Многие из них сознательно берут часть обязанностей на себя, чтобы давать женщине возможность следить за собой и иметь какие-то увлечения.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Какое из домашних дел вы больше всего не любите?

Глажка 24%

Уборка в квартире или доме 19%

Мытье посуды 11%

Приготовление еды 9%

Закупка продуктов или товаров для дома 3%

Стирка 1%

Другое 9%

Затрудняюсь ответить 24%

По данным SuperJob. Опрошено 1600 россиян старше 18 лет.