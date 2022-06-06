Усидевшая на трех стульях Анна Нетребко устроила провокацию

Анна Нетребко устала от критики со стороны россиян и учинила провокацию. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Анна Нетребко устала от критики со стороны россиян и учинила провокацию. Оскандалившаяся певица с сарказмом ответила на нападки, разместив неоднозначную фотографию.

Анна Нетребко в последние месяцы чего только не слышала в свой адрес от соотечественников. Сначала она в одночасье потеряла работу. Ее имя пропало с европейских афиш, а потом именитые театры - от Баварской оперы до La Scala - отказались от сотрудничества с ней. После этого знаменитость сделала скандальное заявление, после которого ее чуть ли не обвинили в предательстве России. Дело в том, что перед артисткой встал выбор: либо звездная карьера и сытая жизнь за границей, либо Родина. Как известно, у Анны есть австрийское гражданство, а также роскошное жилье в Вене и Нью-Йорке.

И вот на днях Нетребко дала большое интервью немецкой газете, в котором озвучила свою позицию. "В какой-то момент я испугалась, что меня могут ошибочно внести в санкционный список или что мой австрийский паспорт может быть аннулирован, и я могу потерять все", - рассказала артистка.

Оскандалившаяся певица показала неоднозначное фото Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Она отказалась петь для россиян. "На данный момент у меня нет планов петь в России. Даже на фестивале «Белые ночи» в Санкт-Петербурге, потому что я не думаю, что сейчас подходящее время. Я забочусь о своей семье. Я не могу угодить всем. Да, я в каком-то смысле хочу усидеть на двух стульях. И даже на трех, если придется. Когда-нибудь люди поймут, что я не предавала Россию. Я всего лишь стараюсь оставаться человеком", - уточнила Анна.

После этих слов вокалистка поделилась довольно провокационным фото. На нем певица держит в руках ту самую газету со своим интервью. Заголовок гласит "Россия, что ты от меня хочешь!"

Пост взбесил подписчиков звезды. Многие оскорбились фотографией. Поклонники увидели в ней насмешку. Мол, Нетребко, якобы, "высмеивает русский народ". "Анна, не ожидала от вас", "Ничего от тебя Россия не хочет уже, пока", "Давай, до свидания", "Ну, понятно. Своя рубаха ближе к телу", "Почитала интервью, волосы дыбом", "Анна, кивните, если западные партнеры вас заставляют оправдываться", - пишут возмущенные комментаторы.

Что касается Нетребко, то ее дела пошли на лад. Анна вернулась на европейскую сцену и уже распланировала концерты. Скоро она будет выступать в Регенсбурге, Мадриде, на Люблянском фестивале, в Кельне, Штутгарте и Гамбурге. Также, певица с нетерпением ждет возвращения в Театр "Колон" в Буэнос-Айресе. Ну и в конце года оперная прима завершит тур исполнением оперы Верди "Сила судьбы" в Парижской опере.