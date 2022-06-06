Минобороны России заявило, что при освобождении Святогорска националисты побросали оружие и уплыли

Российские вооруженные силы при освобождении города Святогорск Донецкой Народной Республики и окружающей его территории стали свидетелями совершенно подлой ситуации, с которой ранее еще не сталкивались. Фото: Александр КОЦ

Российские вооруженные силы при освобождении города Святогорск Донецкой Народной Республики и окружающей его территории стали свидетелями совершенно подлой ситуации, с которой ранее еще не сталкивались.

- В целях предотвращения отступления украинских войск из Святогорска, действующие в качестве заградительных отрядов украинские националистические формирования сегодня взорвали мост через реку Северский Донец, - сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Генерал-майор отметил, что под натиском российских подразделений, отрезанные из-за подрыва моста от основных сил и снабжения остатки батальонов 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и 81-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ бросили военную технику вместе с оружием и рассеялись вдоль побережья.

- До 80 украинских военнослужащих преодолели реку вплавь. Огонь по ним российскими военнослужащими целенаправленно не открывался.

Расцениваем отказ украинских военнослужащих защищать никому не нужный киевский режим во главе с националистами как единственно правильный поступок, а не трусость. Тем самым все они спасли свои жизни, - подчеркнул Конашенков.

Выходит, что российские военнослужащие оказались более благородными, чем земляки спасавшихся вплавь бойцов.

«Благость и милосердие потребны героям», - говорил легендарный русский полководец Александр Суворов. А еще напоминал русским солдатам, что «Вся земля не стоит даже одной капли бесполезно пролитой крови». Эти слова генералиссимуса, который не проиграл ни одного сражения сегодня, как никогда актуальны.

- Призываем всех военнослужащих и членов подразделений территориальной обороны Украины последовать данному примеру и прекратить бездумное сопротивление, чтобы сохранить свои жизни. Со своей стороны российскими вооруженными силами гарантируется всем добровольно сложившим оружие украинским военнослужащим и участникам подразделений территориальной обороны достойное обращение и возвращение к своим семьям, - пообещал официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.