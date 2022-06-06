Netflix купил права на роман Сергея Лукьяненко до ухода с российского рынка

Писатель Сергей Лукьяненко. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Американский сервис Netflix, который так полюбили некоторые российские зрители (посчитавшие контент платформы почти эталонным), собирался экранизировать роман Сергея Лукьяненко.

Об этом писатель сам сообщил на книжной ярмарке, которая проходит на Красной площади. Автор «Ночного дозора» подчеркнул, что речь не идет о книгах про Антона Городецкого. Внимание продюсеров Netflix привлек роман «Семь дней до Мегиддо» — постапокалиптическая фантастика, изданная в 2021 году.

По сюжету человечество на Земле оказывается порабощенным инопланетной расой инсеков, которые раздробили Луну на куски и создали Лунное кольцо, окружившее нашу планету. Почти как во многих романах Стругацких, людям приходится искать себя в условиях новой реальности.

— «Семь дней до Мегиддо» была куплена для экранизации еще в тот момент, когда книжка была не до конца написана и не издана, — отмечает писатель. — Она покупалась для достаточно известной платформы Netflix, которая, к сожалению, ушла с нашего рынка.

Сумма сделки не называется, как американцы отнесутся к задуманному проекту после ухода с российского рынка, тоже неизвестно, однако Лукьяненко уверен, что до экранизации дело все же дойдет.