«Я человек мира!» Участница «Евровидения» Манижа экстренно улетела во Францию и стала отшельницей

Певица Манижа. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Популярная российская певица таджикского происхождения Манижа Сангин, представлявшая нашу страну на «Евровидении-2021», улетела во Францию, где ведет отшельнический образ жизни, как призналась сама. Причина довольно драматическая — в ДТП угодила сестра артистки, и ей срочно нужна была помощь и поддержка.

В интервью «Коммерсанту» Манижа уверяет, что в настоящий момент находится во Франции и работает оттуда. Когда именно певица собирается вернуться в Россию, точно не сообщила.

— Я человек мира, всегда себя им определяла, и моя музыка мультинациональна, мультиязычна, — подчеркивает Манижа. — Для меня очень важно продолжать двигаться в этом направлении. Я не загадываю, где именно буду жить и работать.

В отличие от некоторых коллег, Сангин не посещает волонтерские центры для помощи украинским беженцам, которых хватает и во Франции. Вместо этого певица активно сотрудничает с российскими благотворительными фондами: «Вера», «Дом с маяком», «Ночлежка». В скором времени Манижа даст бесплатные концерты, организованные фондами «Подари жизнь», «Антон тут рядом» и «Хрупкие люди».