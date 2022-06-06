Разъяренная Волочкова плюнула в известного певца: "Готова укоротить ему язык"

Анастасия Волочкова. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Анастасия Волочкова рвет и мечет. На днях певец Данко посмел нелестно высказаться о звезде больших и малых театров. Разъяренная балерина молчать не стала и преподала обидчику мастер-класс по красноречию.

Анастасия Волочкова резко ответила на обвинения певца Данко. Артист в эфире шоу "Секрет на миллион" на НТВ назвал балерину "предателем" и обвинил в том, что она "опорочила балет". "Никто ей не ломал карьеры. Там были проблемы посерьезнее. У всех были миниатюрные фигуры, а эта, простите, как лошадь", - заявил мужчина на всю Россию.

Танцовщица такого стерпеть никак не могла, Настя не раз признавалась, что привыкла в зависти злопыхателей, однако выпад Данко оказался выше ее сил.

"Кто имеет право давать мне оценки - лошадь я или не лошадь? Я решила узнать, кто такой Данко. Порочащие высказывания позволяет себе человек, который записал одну песню и ездит с ней по Подмосковью, к тому же это было 20 лет назад. Сейчас его никто не знает, он давно забыт и, видимо, решил хайпануть на моем имени…" - начала свою гневную отповедь длинноногая красавица.

После чего смачно плюнула в артиста: "Добрый человек, ты займись своей семьей! Известно, что Данко бросил жену с больным ребенком. Порядочные люди так поступают? Непорядочный бездушный человек".

Ответила Настя и на обвинения в предательстве. "Он обвинил меня в том, что я предала русский балет. Нет, мои дорогие, я его не предала! Я до сих пор высоко несу знамя русского балета. Я остаюсь прима-балериной всея Руси. Я первой в мире из балерин создала сольный проект, концертную программу. А Данко пусть продолжает брать мастер-классы. Я сама готова ему дать мастер-класс по укорачиванию его языка", - цитирует ее Тeleprogramma.pro.

Кроме этого балерина озвучила четкую позицию патриота. "Я не предатель своей Родины. Многие люди искусства трусливо сбежали из страны, испугавшись сложностей и проблем. Я так не поступила. Я представляла Россию на всех лучших мировых сценах, но остаюсь человеком, преданным своей Родине. Я открыто поддержала наше правительство и нашего президента, и сразу после этого стала получать в свой адрес оскорбления, провокации и угрозы со стороны недоброжелателей России", - посетовала знаменитость.

Она искренне не понимает, на что рассчитывают покинувшую Родину звезды. "Многие уехали, но хочется спросить: что вы будете делать там, на Западе? Кому вы там нужны? Они создали себе имена благодаря российской публике и поддержке российских властей. Главный судья нашей жизни - наша собственная совесть. Именно ее потеряли все те, кто трусливо сбежал, те, кто должны быть благодарны народу, тем людям, которые покупали билеты на их спектакли, которые сделали их звездами. Я дорожу своей страной и никогда ее не покину", - резюмировала она.