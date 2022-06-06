«Иначе — увольнение!» Всемирно известная пианистка из Украины вспомнила, как оркестры США и Европы заставляли публично осуждать Россию

Валентина Лисица с паспортом гражданина ДНР.

Казалось бы, искусство, как и спорт, вне политики. Но это в идеальной (несуществующей) реальности. В действительности все чуть иначе.

Запрет на русскую культуру продолжает, как раковая опухоль, расползаться по планете. И в этих условиях даже от украинских музыкантов, которые вроде бы далеки от репрессий, требуют высказываться по поводу России и специальной военной операции.

Так, всемирно известная пианистка Валентина Лисица, родившаяся в Киеве и выступавшая в самых в составе симфонических, филармонических и камерных оркестрами многих стран мира (США, Новая Зеландия, Польша, Чехия, Нидерланды, Бразилия, Франция, Канада и др.) столкнулась с запретами концертов в Европе после того, как отказывалась нести поклеп на Россию.

— Когда на моей родине, на Украине, начали разворачиваться эти события — Донбасс (ковровые бомбардировки ВСУ), 2 мая в Одессе (жестокие убийства в Доме профсоюзов), — все это замалчивалось или перевиралось, — рассказала Лисица на стриме издания «Ваши новости». — Я думала, что люди заблуждаются или не понимают чего-то. Начала доносить эту точку зрения, но скоро поняла, что никто не хочет слышать, от меня шарахаются. А потом начали наказывать. От меня требовали писать письма, осуждать [спецоперацию России]. Приходит типа телеграммы от оркестра с просьбой: напишите нам в течение 24 часов письмо, где вы осуждаете действия России, Путина. Или мы вас увольняем. Они не стесняются этого: Америка, Германия, Турция, Голландия.

Живущая в США пианистка уверяет, что фотографии бомбардировок Донбасса, которые она предоставляла в качестве контраргументов, отметаются без рассмотрения. Это никому неинтересно.

2 мая напротив здания посольства Украины в Москве прошла репетиция концерта в память о жертвах трагедии в одесском Доме профсоюзов. Мелодию исполнила пианистка Валентина Лисица.

— На культурном фронте с самого начала спецоперации пошла война, — подчеркивает Лисица. — Особенно на тех людей, которые выступали на Западе. Потому что русская культура, классическая музыка – это был один из самых лучших образцов. И мы все попали под этот каток. Люди не были готовы, люди не знали, что делать. Многие осуждают Анну Нетребко. Ее [в США, в Метрополитен-опера] попросили писать покаянные письма. Сначала она отказалась (за это оперную диву отстранили от партий во всех спектаклях), потом написала одно письмо, второе, третье. Ей сказали: «Недостаточно». А недавно вышло интервью Нетребко в немецкой газете, где она сказала: «Я пытаюсь усидеть на двух стульях». Это невозможно оказалось. Нас всех поставили перед выбором. Каждый сделал свой выбор как мог. От меня тоже требовали писать письма и осуждать. Я написала письмо, что всегда была против войны – восемь лет назад я выступала против войны в Донбассе.

В настоящий момент запланированные концерты пианистки в Европе отменены после того, как она отказалась писать письма про «русскую агрессию».