Украинские военные: «Наш враг не Россия, а Зеленский!»

Кадр из видеообращения украинских военнопленных к президенту Зеленскому. Фото: YouTube

Сразу десятки украинских военнопленных записали видеообращение к Владимиру Зеленскому (смотрите на нашем сайте KP.RU). Минутный ролик, в котором каждый из отвоевавшихся украинских солдат произносит всего одну фразу. Но слова складываются в обвинение президенту Украины.

Это, конечно, надо видеть - юные и пожившие, сытые и изможденные, с синяками и с лицами отдохнувших моделей. Разные. Но в камеру они говорят хором:

- Владимир Зеленский. К тебе обращаются люди. Солдаты и офицеры ВСУ. Которых ты оставил умирать. Как пушечное мясо. Ты обманом заставил нас воевать. Воевать против собственного народа. Ты завалил нашу родину трупами. Ты разбомбил школы и церкви. Ты забрал у украинцев мирную жизнь. Ты кинул нас без еды. Без одежды. Без связи.

В кадре на миг появляется Зеленский и спрашивает:

- Хто я?

Ему отвечают пленные:

- Ты убийца и насильник. Мародер. Душегуб. И фашист.

Единственная среди мужского хора девушка говорит:

- Тебе нет прощения. Ты погубил нашу страну.

Ей вторят остальные:

- Ты за это ответишь. Россия — не наш враг. Наш враг — это ты!

У неплохого актера Владимира Зеленского, волею судеб и олигархов ставшего лидером Украины, был прекрасный шанс в жизни исполнить уже сыгранную им кинороль - президента. Ему достаточно было дать Украине нейтральный статус и выполнить Минские соглашения. И гарантированно избежать войны. Да, этим он обрек бы себя на проклятия националистов. И мог бы потерять кресло, если не справился бы с ними.

Но сохранил бы страну, включая даже автономный Донбасс в своем составе. А главное - тысячи жизней.

Но Зеленскому было дороже кресло.

В итоге он добился вершины актерской карьеры - он супер-звезда, открывает фестивали в Каннах и произносит речи в маечке цвета хаки перед Европарламентом.

Но Украина в огне, миллионы беженцев, тысячи солдат гибнут и оказываются в плену. При этом нейтральный статус стране (если она сохранится) все же придется принять - это признают уже даже союзники Киева. И Донбасс уже никогда не будет в составе Украины. Как, очень похоже, и еще несколько регионов.

Стоит это все кресла и рукоплескания Канн?

Нет, это стоит проклятий своих же солдат, своего же народа.

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