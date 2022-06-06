Из Ленинградской области на Донбасс отправил­ись пассажирские авт­обусы с грузом гуман­итарной помощи. Фото: пресс-служба прави­тельства Ленинградск­ой области.

Ленинградская область 6 июня отправила в Енакиево Донецкой Народной республики шесть пассажирских автобусов марки ПАЗ. Они пополнят автобусный парк города, который не обновлялся уже почти 20 лет. Вместе с автобусами в ДНР уехали четыре тонны гуманитарного груза, собранного ленинградцами для жителей города-побратима. Это продукты, средства личной гигиены, детское питание, игрушки и канцелярские товары.

Отправившиеся в Енакиево «пазики» раньше перевозили пассажиров на маршрутах общественного транспорта Ленинградской области. Вместо них регион теперь будет использовать низкопольный транспорт большей вместимости.

- Ленинградская область продолжает помогать Енакиево, - рассказал губернатор региона Александр Дрозденко. - Там уже работают наши дорожные службы, техника, привезли мобильный асфальтобетонный завод. Приводят дороги в порядок. Теперь поможем общественным транспортом - он не обновлялся в городе лет двадцать. Договорились с нашими крупными перевозчиками, они предоставили шесть автобусов. Резину на них поставили внедорожную. Рассчитываю, что другие компании тоже помогут с транспортом.

По словам Александра Дрозденко, к началу учебного года в Енакиево отправится команда молодых учителей из Ленинградской области. Педагоги привезут с собой оборудование для оснащения классов.

- Они поедут в 27 школ Енакиево, где предстоит компьютеризировать школы, установить интерактивные доски, закупить учебники, - рассказал глава региона.

Ленинградская область выделила 4,5 миллиона рублей на приобретение учебников, чтобы перевести средние школы Енакиево на российскую систему образования. Учителя региона помогут своим коллегам из ДНР освоить новую технику и методические материалы. А со следующего сезона ленинградские лагеря примут у себя детей и педагогов из Енакиево. Губернатор отметил, что отдохнуть в детских учреждениях региона смогут не менее 200 ребятишек. Их учителя и воспитатели побывают в учебных заведениях региона и узнают, как выстроен образовательный процесс в Ленинградской области.

В Енакиево также приедут представители регионального комитета по транспорту. Они проанализируют транспортное обслуживание жителей и выяснят, какие меры необходимо предпринять для улучшения в городе пассажирских перевозок. Кроме того, в Донбасс отправляются автомобили с кровельными материалами для ремонта школ, детских садов и других социальных учреждений Енакиево. Ленинградские специалисты помогут подготовить социальные объекты города к зиме.

- Мы их будем восстанавливать и не только за счет бюджета Ленобласти, - подчеркнул Александр Дрозденко. - К нам уже обратилось несколько крупных строительных компаний, которые готовы взять на себя отдельные объекты, например школу, детский сад, дом культуры и восстановить их под ключ.

Ранее Ленинградская область уже отправила 200 тонн гуманитарной помощи для жителей Донбасса. Неравнодушные ленинградцы собрали ее при поддержке регионального отделения партии «Единая Россия». В каждом районе региона работают пункты сбора помощи для ДНР и ЛНР. В Енакиево уехали две бригады ленинградцев – медики и сотрудники дорожных служб. Специалисты отправились в Донбасс вместе с необходимой техникой. Дорожники восстанавливают разбитые дороги города, а ленинградские врачи проводят диспансеризацию жителей и помогают местным медикам.

Напомним, регион взял шефство над Енакиево Донецкой народной республики в начале мая. Ленинградская область стала первым субъектом РФ, объявившим о побратимских связях с одним из городов Донбасса. Александр Дрозденко подчеркнул, что Ленобласть поможет Енакиево всем необходимым. Руководство города-побратима находится на прямой связи с губернатором и его заместителями, они сообща решают назревающие вопросы.

Подпись к фото: Из Ленинградской области на Донбасс отправились пассажирские автобусы с грузом гуманитарной помощи. Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области.