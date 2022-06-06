"Пограничный" столб попал в "эвакуацию" к русским

Пока Порошенко гуляет по Лондону, распиаренный украинскими властями "пограничный столб" попал в руки российских бойцов.

Петра Алексеевича Порошенко заметили тут давеча в Лондоне. Экс-президент Украины дефилировал по улице в сопровождении молодой девушки, и знающие люди предположили, что это была единокровная дочь Порошенко, которая учится там и получает элитное образование, как это принято в элитных украинских (и не только) семьях.

Кто-то, наверное, удивился, ведь Петр Алексеевич вроде бы указывал целью своих командировок то Вильнюс, где проходила Парламентская ассамблея НАТО, то Роттердам, куда он собрался на саммит Европейской народной партии. А оказался в Лондоне…

Ну, сами понимаете, Европа местечко маленькое, взмахнул правым рукавом – Париж в повидле, взмахнул левым – Лондон в дерьме. Все рядышком. Да и ошибиться, как два пальца об асфальт. Даже в наших российских и малороссийских просторах ошибиться вполне вероятно. Еще во времена Гражданской войны отмечались похожие случаи: "Он шел на Одессу, а вышел к Херсону"…

Нет, Петр Алексеевич сейчас ни в Мелитополь, ни в Мариуполь, ни в Херсон явно не хочет. Его туда ни калачом не заманишь, ни на аркане не вытащишь. А Лондон, сами понимаете, зе кэпитал оф…. И традиционное место бегства российских олигархов. В котором они себя сейчас, правда, чувствуют, как крысы в бочке, в которую англичане смотрят и делают ставки, кто сожрет остальных и останется главным крысоедом. И ведь ничего не скажешь, азартные они люди, эти англичане, обожают пари.

Там, наверное. у Петра Алексеевича Порошенко еще парочка командировочных удостоверений найдется, ведь в Лондоне постоянно проходят какие-то тусовки. Ну не возвращаться же ему на Украину. Что, скажите, ему там делать? Сидеть в тюрьме вместе с Медведчуком или подавать патроны Алексею Гончаренко в окопах? Так ведь и Гончаренко не в них сидит. Прошелся по Киеву с автоматом – и в цивильное.

Нет, на фронт Порошенко нельзя. Его там страшные русские в плен возьмут. Они сейчас, говорят, совсем озверели. Не дают никому пощады, сразу всех "эвакуируют", кого ни встретят. Давеча вот встретили столб. Ну да, тот самый, что украинские тероборонщики таскали по полям, имитируя восстановление украинской границы, доведшее, как говорят, Зеленского до оргазма. Тогда еще, как рассказал уволенный Зеленским начальник Харьковского управления СБУ, сия "гастроль" обошлась "артистам" в 4 "двухсотых" и трех "трехсотых". Так вот, встретили русские тот самый пограничный столб. И немедленно его "эвакуировали" себе в плен. Тот даже не отбивался, понурился и со словами: "Хоть горшком называй, только в печь не суй", - без всяких протестов безоговорочно капиту "эвакуировался" то есть.

И что теперь украинским военным таскать. Чем тешить сердце своего президента?

Разве что Порошенко, если он вернется. Вот тогда они и встретятся, в "эвакуции" – украинский пограничный, пусть и декоративный, столб и столп нынешнего украинства. И, знаете, столб, в отличие от Порошенко, еще может послужить благому делу. Из него получится, например, весьма хорошая перекладина для одной всем известной конструкции. Наверное, поэтому Порошенко и гуляет сейчас по Лондону. И возвращаться домой из "Роттердама" ему совсем не хочется.

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