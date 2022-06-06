Минобрнауки: исключение российских вузов их Болонского процесса не повлияет на приемную кампанию-2022

Заместитель министра науки и высшего образования РФ Дмитрий Афанасьев. Фото: Сергей Савостьянов/фотохост-агентство ТАСС

Все российские образовательные организации исключены из Болонского образовательного процесса - заявление замглавы Минобрнауки Дмитрия Афанасьева пронеслось по новостным лентам.

Что это означает для нашей системы высшего образования? Ведь еще неделю назад мы обсуждали с экспертами другое заявление министерства насчет Болонской системы, сделанное главой ведомства Валерием Фальковым. Министр сказал, что Россия решила выйти из процесса. Выходит, нас опередили? «КП» попросила разъяснить, как исключение российских вузов отразится на студентах и абитуриентах? Какие перемены в работе вузов повлечёт событие? Отразится ли оно на вступительной кампании-2022?

«Еще в апреле 2022 года 35 стран-членов Европейского пространства высшего образования (ЕПВО) поддержали заявление членов и консультативных членов Болонской группы, в котором содержится призыв приостановить права России на участие во всех структурах и мероприятиях ЕВПО, включая Болонскую группу сопровождения, рабочие и целевые группы, группы взаимного обучения и аналогичные структуры, - сообщили в пресс-службе Минобрануки. - В том же обращении говорится о необходимости приостановить контакты и сотрудничество с центральными госорганами России и любой другой страной ЕПВО, поддерживающей нашу страну.

Этот факт никак не повлияет на предстоящую приемную кампанию 2022/2023 учебного года, набор на бакалавриат и магистратуру будет открыт, как и планировалось задолго до заявления болонской группы.

Будущее национальной системы высшего образования за уникальным сочетанием специалитета, бакалавриата и магистратуры. Важно не зажимать искусственно возможность развития специалитета и создавать преимущества бакалавриату и магистратуре, а дать возможность индустрии самой вместе с университетами определить, какая форма наиболее востребована для экономики и даже конкретной отрасли.»