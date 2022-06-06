«Чтоб драпать налегке!»: Найдено объяснение, почему Украина так усилила обстрелы Донецка

Владимир Манукянц благодарит Бога за то, что в момент прилета в доме никого не было. Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

В понедельник Донецк снова загрохотал. Вот уже неделю, как украинские боевики заметно активизировали удары по городу, обстреливая даже те районы, куда раньше ничего не прилетало.

Разрывы слышны повсюду и вскоре на горизонте появляются клубы дыма: попали в склад стройматериалов, а чуть подальше загорелся гаражный кооператив. Как и прежде, в прицелах украинских артиллеристов снова нет военных объектов, бьют исключительно по гражданской инфраструктуре, снаряды ложатся сразу в Петровском, Ленинском, Куйбышевском, Калининском районах. В мирных кварталах. Есть попадание в гимназию №33, в офис предприятия «Вода Донбасса», которое отвечает за водоснабжение всего Донецка (ранены три сотрудника, один из них в тяжелом состоянии). Более 9 тысяч жителей в Куйбышевском районе остались без электричества — прямо попадание в подстанцию.

- Да ходите уже по ней, не стесняйтесь, - осколками снаряда посекло молодую ботву картошки в огороде, но сейчас супругов Манукянц с улицы Вузовской Донецка это беспокоит меньше всего: снаряд ударил точно в центр их дома, проломив крышу и разрушив часть строения. Супруга достает тонометр - она, как и все домочадцы, перепугана.

Снаряд ударил точнехонько по центру дома семьи Манукянц. Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

- Я на «скорой» в Макеевке работаю, позвонили соседи: идет обстрел, - с дрожью в голосе рассказывает Владимир Манукянц и благодарит Бога за то, что в момент прилета в доме никого не было. - Жена тоже на работе была, а дочка забрала внучку с собой на работу - несколько дней назад сюда прилетел осколок и одну не оставляли. Остальное вы видите. Не знаю, что теперь делать: одно дело окна пленкой затянуть, а тут весь дом надо перестраивать. Как строить? За какие шиши? А если опять прилетит?..

Дом после прилета требует серьезного ремонта. Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Сотрудники полиции ДНР ведут опись случившегося. Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Соседи оправляются от шока, считают выбитые окна и, вздыхая от невеселых дум, идут убирают свои дворы от осколков. Вслух размышляя: будет ли сегодня повторение артудара, сколько еще будет таких порванных домов и когда уже украинские террористы, обстреливающие их город, понесут заслуженное наказание…

К счастью, в этом доме никто не пострадал. Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Осколки прилетевшего со стороны ВСУ снаряда. Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

А военные ДНР пытаются найти хоть какое-то логическое объяснение таких усиленных обстрелов Донецка со стороны украинских позиций. Первое - ну, со злобы, это понятно. А второе - чувствуют, что вот-вот придется драпать в сторону Украины. И пытаются избавиться от снарядов, чтоб бежать налегке и гаубицы за собой не тянуть. Зачем они нужны без снарядов? Именно такое обоснование, видимо, готовят украинские военные под Донецком для своего командования в Киеве.

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