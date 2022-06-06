В Латвии хотят организовать свой ленд-лиз для Украины

Митинг в поддержку Украины в Риге, апрель 2022 г. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Настоящий пример подлинной европейской солидарности демонстрирует сейчас Латвия. Правда, не государство пока еще, а его граждане, и тоже, пока что далеко не все. но те, которые чувствуют себя ответственными за европейское будущее … Украины. В Латвии посмотрели на США и решили, что они тоже могут вот так, как Вашингтон. По-большому, как говорится, а не по-маленькому.

Некий Мартиньш Крустс зарегистрировал на местном портале общественных инициатив гениальную, по своей сути, идею – организовать латвийский ленд-лиз для Украины. Минимальный объем средств для этого ленд-лиза Латвии автор идеи определил в один миллиард евро. Конечно, это не США с их 40 миллиардами долларов, но и Рига, согласитесь, не Вашингтон. Есть лишь один узкий момент – деньги. Вернее, где их взять.

Автора инициативы совсем не смущает тот мелкий нюанс, что денег у Латвии нет не то, чтобы лишних, а и просто надо днем с огнем искать. У населения дела финансовые обстоят не лучше – цены растут, тарифы скачут, а впереди – зима, зима, зима, как пела когда-то совсем юная в то время Алсу.

Но при правильно поставленной цели нет непреодолимых преград. И Мартиньш нашел решение. Внимание! Латвия должна взять в кредит этот 1 миллиард евро, если не дадут, то занять на мировых рынках, закупить на него военную технику и тяжелые вооружения и отправить на Украину. Если с займом не получится, то можно включить специальную "военную надбавку" в цены товаров на местном рынке.

Данные вооружения будут сданы Украине в аренду, а после войны, естественно, после победы Украины Киев, по мысли автора инициативы, либо оплатит их стоимость, если закупит и решит оставить себе, либо эту технику вернет.

Правда, латыши пока не очень солидарны с Мартиньшом, за 5 дней под инициативой они поставили только 69 подписей (при необходимых 10 тысячах), но мы же понимаем, что это все исключительно из-за того, что они соревнуются в медлительности с эстонцами и финнами, а с европейской солидарностью у них все в порядке, и она у них есть, даже если где-то в душе и очень глубоко.

Поэтому не надо издеваться над верным другом Украины господином Крустсом и комментировать в духе, что лучшим латвийским ленд-лизом станут поставки боевых шпрот и Рижского бальзама (у них шпрот самим не хватает, все фабрики обанкротились, и теперь в магазинах чаще встретишь русские шпроты, чем латвийские). Очень правильная инициатива.

А техника в таком случае, конечно же, вернется в маленькую, независимую и очень гордую Латвию. Своим ходом, с пополненным боекомплектом. Совсем необязательно, что она пойдет через официальные погранпереходы, хотя на Украине шла, например, и через них. И уж совершенно точно, что возвращать ее будет совсем не Украина.

Вы там, главное, в Риге не забудьте приемо-сдаточную комиссию создать. Чтобы честь по чести, сдал-принял в акте, печать "уплочено ВЛКСМ" и обязательный белый флаг в руках председателя комиссии в качестве доказательства ее компетентности и ее полномочий.

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