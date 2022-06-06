Минобороны: украинские националисты превратили городские больницы Харькова в огневые точки

Руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию Михаил Мизинцев. Фото: Министерство обороны РФ

Межведомственный координационный штаб России по гуманитарному реагированию во взаимодействии с уполномоченными федеральными органами исполнительной власти фиксирует многочисленные факты бесчеловечного отношения киевских властей к мирным жителям, а также использования украинскими вооруженными формированиями объектов медицинской инфраструктуры в военных целях:

- «В Харькове в корпусах дорожной клинической больницы (ул. Игоря Муратова), городской больницы № 25 (Александровский проспект), эндокринологической клиники Института эндокринной патологии (ул. Гуревича) и детской поликлиники № 23 (ул. Метростроителей) военнослужащими ВСУ и подразделениями территориальной обороны оборудованы огневые точки и склады боеприпасов, при этом персонал и пациенты лечебных заведений насильно удерживаются под предлогом обеспечения их безопасности».

- «В Николаеве в зданиях медицинского центра (ул. Пограничная) и больницы (ул. Флотская) боевиками батальонов территориальной обороны оборудованы огневые позиции, а на прилегающей территории размещена артиллерия и РСЗО».

- «В Краматорске Донецкой Народной Республики в здании больницы № 2 (ул. Днепровская) боевиками подразделений ВСУ оборудован опорный пункт и склад боеприпасов, а подходы к медицинскому учреждению заминированы».

- «В населенном пункте Угроеды Донецкой Народной Республики в здании местной больницы украинскими вооруженными формированиями оборудован опорный пункт, а на территории медицинского учреждения размещены РСЗО и артиллерийские орудия».

- Эти и другие подобные факты грубых нарушений норм международного гуманитарного права, несмотря на неоднократные заявления Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию, до настоящего времени остаются без внимания Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), - заявил на брифинге руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию Михаил Мизинцев.

Генерал-полковник отметил, что Минобороны России в очередной раз призывает все международные организации и в первую очередь ВОЗ «оказать влияние на официальный Киев и предпринять действенные меры, направленные на недопущение использования ВСУ объектов медицинской инфраструктуры в военных целях».

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

- «Несмотря на все трудности, создаваемые киевским режимом, за прошедшие сутки без участия украинских властей из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 16 533 человека, в том числе 2 166 детей, а всего с начала специальной военной операции –1 690 814 человек, из которых 273 359 – дети. Государственную границу Российской Федерации пересекло 245 939 единиц личного автомобильного транспорта, в том числе за прошедшие сутки – 3 485».

- «В субъектах России штатно функционируют более 9,5 тыс. пунктов временного размещения. С прибывающими беженцами проводится индивидуальная работа и оперативно оказывается помощь в решении различных насущных вопросов, связанных с дальнейшим размещением, оказанием помощи в трудоустройстве, обеспечением детей местами в детских садах и учебных заведениях, а также предоставлением социальных выплат и пособий».

- «Начиная с 2 марта 2022 г. Российской Федерацией на Украину уже доставлено 27 114,7 тонны предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, проведено 1 118 гуманитарных акций, в том числе три за истекшие сутки в Донецкой Народной Республике, Запорожской и Херсонской областях, в ходе которых мирному населению передано 265 тонн гуманитарной помощи»

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