Анекдоты: Количество немытой посуды есть величина постоянная, ограниченная высотой крана

Никогда не рассказывайте новой девушке о тех пакостях, которые делали вам бывшие.

Не стоит подкидывать ей идеи.

* * *

Начало игры «Что? Где? Когда?» несколько раз переносилось, и о наличии в черном ящике рыбы догадались не только знатоки.

* * *

Самыми страшными для высадившихся на Луне американцев были первые секунды. Это уже потом подошедший Федор Конюхов объяснил им, где можно спокойно разместиться.

* * *

Эффект плацебо в медицине - это когда тебе озвучивают стоимость лечения, и твой мозг решает, что у тебя уже ничего не болит.

* * *

- Купил жвачку со вкусом тропических фруктов и салфетки с запахом океанского бриза. А как вы собираетесь отдохнуть этим летом?..

* * *

В индийском суде уже десятый день не могут вынести приговор, потому что один из присяжных постоянно запарывает танец.

* * *

Отказ от многоступенчатой Болонской системы поддержал новый владелец бывшего «Макдоналдса»:

- А то с этими бакалаврами, магистрами и докторами философии одна только путаница при приеме на работу!..

* * *

А вы сможете объяснить своим детям, что телеканалы раньше переключались плоскогубцами?

* * *

- Сонечка, таки ты ищешь нового мужчину, не расставшись с предыдущим?

- Розочка, а когда ты идешь за новой обувью, так ты, что ли, идешь босиком?

* * *

У твоей еды больше удачных фотографий, чем у тебя.

* * *

Работаю воспитателем в ясельной группе. Пять лет педагогического института ничто по сравнению с двумя томами по дрессировке собак разных пород. Вот что реально помогает в работе.

* * *

После собеседования прошло 2 года.

Начинаю подозревать, что мне не перезвонят.

* * *

Если не романтизировать сказку о Золушке, то это история о том, как провинциалка взяла напрокат дорогие шмотки и арендовала карету, чтобы склеить местного мажора.

* * *

Сидят гаишники, разгадывают кроссворд:

- Ночной наряд, начинается на букву «П».

- Патруль?

- Не подходит.

- Пост?

- Не подходит.

- Пикет?

- Не подходит.

- Посмотри на последней странице…

- Хм... Пижама!

* * *

Решили любители рыбалки бороться за то, чтобы рыбную ловлю признали олимпийским видом спорта. Устроили соревнования, пригласили экспертов из Международного олимпийского комитета.

- Ну что, - спрашивают их, - убедили экспертов в том, что рыбалка может быть олимпийским видом спорта?

- Почти, - говорят рыболовы. - Осталось только доказать, что водка - не допинг.