Анекдоты: Количество немытой посуды есть величина постоянная, ограниченная высотой крана

Никогда не рассказывайте новой девушке о тех пакостях, которые делали вам бывшие.
Не стоит подкидывать ей идеи.
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Начало игры «Что? Где? Когда?» несколько раз переносилось, и о наличии в черном ящике рыбы догадались не только знатоки.
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Самыми страшными для высадившихся на Луне американцев были первые секунды. Это уже потом подошедший Федор Конюхов объяснил им, где можно спокойно разместиться.
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Эффект плацебо в медицине - это когда тебе озвучивают стоимость лечения, и твой мозг решает, что у тебя уже ничего не болит.
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- Купил жвачку со вкусом тропических фруктов и салфетки с запахом океанского бриза. А как вы собираетесь отдохнуть этим летом?..
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В индийском суде уже десятый день не могут вынести приговор, потому что один из присяжных постоянно запарывает танец.
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Отказ от многоступенчатой Болонской системы поддержал новый владелец бывшего «Макдоналдса»:
- А то с этими бакалаврами, магистрами и докторами философии одна только путаница при приеме на работу!..
* * *
А вы сможете объяснить своим детям, что телеканалы раньше переключались плоскогубцами?
* * *
- Сонечка, таки ты ищешь нового мужчину, не расставшись с предыдущим?
- Розочка, а когда ты идешь за новой обувью, так ты, что ли, идешь босиком?
* * *
У твоей еды больше удачных фотографий, чем у тебя.
* * *
Работаю воспитателем в ясельной группе. Пять лет педагогического института ничто по сравнению с двумя томами по дрессировке собак разных пород. Вот что реально помогает в работе.
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После собеседования прошло 2 года.
Начинаю подозревать, что мне не перезвонят.
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Если не романтизировать сказку о Золушке, то это история о том, как провинциалка взяла напрокат дорогие шмотки и арендовала карету, чтобы склеить местного мажора.
* * *
Сидят гаишники, разгадывают кроссворд:
- Ночной наряд, начинается на букву «П».
- Патруль?
- Не подходит.
- Пост?
- Не подходит.
- Пикет?
- Не подходит.
- Посмотри на последней странице…
- Хм... Пижама!
* * *
Решили любители рыбалки бороться за то, чтобы рыбную ловлю признали олимпийским видом спорта. Устроили соревнования, пригласили экспертов из Международного олимпийского комитета.
- Ну что, - спрашивают их, - убедили экспертов в том, что рыбалка может быть олимпийским видом спорта?
- Почти, - говорят рыболовы. - Осталось только доказать, что водка - не допинг.