Лопатой по инфляции: Известный сыровар Олег Сирота стал овощеводом, чтобы понять, почему так сильно дорожают продукты

Олег Сирота использовал только отечественные семена, да и трактор «Беларус», считай, не импорт. Фото: Личный архив

ЗАГАДКИ ИНФЛЯЦИИ

За последний год с инфляцией у нас происходят просто чудеса. Главные ее виновники, если верить статистике, не импортные бананы и кофе с чаем, а капуста с картошкой. А также прочие овощи, вовсе не заморские. Росли они когда-то на любом приличном деревенском огороде и считались самой дешевой едой. А нынче их будто заколдовали. Капуста за 2021 год подорожала в два с лишним раза, картошка - на 50%… И расколдовываться овощи с корнеплодами, похоже, не собираются. Смотрим данные Росстата за 2022 год - та же петрушка: с начала года картофель подорожал на 40%, морковь - на 58%!

Известный подмосковный сыровар Олег Сирота решил загадку эту поразгадывать и затеял отчаянный эксперимент. Завел он вдобавок к сыроварне обширный огород, решил вырастить все эти «заколдованные» овощи и потом продать. И на своем примере понять, откуда берутся такие цены, сколько на самом деле все это должно стоить и насколько прибыльное это дело? О результатах на всех этапах и обнаруженных чудесах Олег будет рассказывать читателям «КП».

- Сейчас Минсельхоз предлагает овощеводам кучу мер поддержки - лишь бы овощи наконец стали дешевле. Обещают компенсировать, в частности, до 50% затрат на оборудование для хранения овощей и до 20% стоимости собственно зданий овощехранилищ. Это колоссальные субсидии, - сообщил фермер корреспонденту «КП». - Вот мы и решили попробовать заработать миллионы на овощах.

Исходные данные эксперимента: семена только отечественные, из техники пока задействован трактор «Беларус». Полное импортозамещение! (Ну, частично с помощью машиностроения от братьев-белорусов.)

«ВЫГЛЯДИТ НЕСЛОЖНО И ВЫГОДНО»

Начало уже положено, огород постепенно приобретает заветный вид.

- Во-первых, картошка - полтора гектара. Она нормально всходит, пока с ней особых проблем не предвидится, - рассказал Олег корреспонденту «КП». - Единственная проблема, которая может возникнуть, - колорадский жук. Тогда придется вручную опрыскивать, а это дополнительные затраты на «химию» и труд.

Закупили и семена моркови. Но с посевом вышла заминка, во второй половине мая неожиданно начались холода. Пора ландышам цвести и соловьям петь - а вместо этого в Подмосковье случились заморозки. Из-за них же возникли проблемы и с тыквой. Ее посадили 50 соток - но часть померзла. Придется пересевать - это лишние, хотя и не очень большие, расходы. Также посадили кабачки - вот с ними все в порядке.

Калькулятор "КП". Фото: Алексей СТЕФАНОВ

- Сейчас фермерам разрешили продавать свою продукцию прямо с поля - как это делается, например, в Германии. Мы и хотим попробовать такой вариант, поскольку своего хранилища пока нет, только планируем строить, - объясняет Олег.

Исходя из тех цифр, которые называет Олег, для покупателя такая картошка или тыква «прямо с поля» обойдется дешевле той, что на прилавке магазина.

- Пока все выглядит не очень сложно и выгодно, - подводит итог фермер.

А вот что получится на деле, с какими сложностями столкнется начинающий овощевод? Об этом - в следующих публикациях.