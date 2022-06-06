Поцелуй Анфисы Чеховой с десятилетним сыном вызвал грандиозный скандал

Анфиса Чехова. Фото: Ольга ЕМЕЛЬЯНОВА/"Экспресс газета".

Анфиса Чехова внезапно оказалась в центре скандала. Причиной стала ее материнская любовь к собственному сыну Соломону. Вместе с десятилетним отпрыском знаменитая телеведущая наслаждается отдыхом на Бали.

Анфиса Чехова несколько месяцев назад улетела из России и теперь наслаждается солнцем и океаном на Бали. Причин спешить в столицу у теледивы нет. "В Москве отменились все проекты, плохая погода и депрессивный настрой. Почему бы не пожить там, где тепло и есть возможности для духовного и психологического развития", - рассуждает пышнотелая звезда.

Вместе с сыном Соломоном она занимается йогой и плещется в бассейне. Знаменитость, к слову, много лет увлекается восточными практиками. Она также призналась подписчикам, что уже 10 лет делает массажи: "Потому что целлюлит сам себя не истребит".

Однако последнее видео в блоге Анфисы совершено неожиданно вызвало грандиозный скандал. Чехова показала, как целует сына в губы.

Внезапно сетевые моралисты набросились на эффектную женщину. Некоторым показалось, что у нее чрезмерно близкие отношения с мальчиком. Им отвечают те, кто поддержал Анфису. Люди начали ругаться.

"Меня трясет ,когда такое вижу", "Он уже взрослый кабан", "Ну странный поцелуй, если честно, не прям чмок, а какой-то мерзкий", "Не надо детей в губы целовать, ни посторонних, ни своих, никогда", "Мальчик уже далеко не младенец и поцелуй какой-то пошлый", "Выглядит реально странно", "Хуже этого только палец Симоны во рту у Алисы", "Выглядит отвратно просто. Простите, но это капец", - гневаются фолловеры.

При этом другая часть народа умилилась происходящему. Мол, мамочке все можно. "Ничего страшного, что мама так любит сыночка", "Какие доверительные отношения", "Ребенок еще маленький", "Анфиса лучше знает, как ей себя вести с ребенком", - пишет публика.

В итоге ведущая не стала терпеть обиду и была вынуждена закрыть комментарии под роликом. Она также записала гневную отповедь, заявив, что никто не может ей указывать, как себя вести. Женщина обрушилась на злопыхателей, призывая тут же отписаться от нее, если не нравится ее поведение.

"С какой стати вы считаете, что можете поливать меня ... С какой стати вы, идеальные люди, позволяете себе просто так обматерить человека. Сейчас все в мире это считают нормальным и возможным. Целовала, целую и буду целовать. Это мой любимый ребенок. Я очень сожалею, что вас в детстве недолюбили родители ", - отчитала Чехова завистников.

Напомним, отцом Соломона является грузинский актер Гурам Баблишвили. После развода Анфиса сумела сохранить хорошие отношения с экс-возлюбленным.