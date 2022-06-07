Вопрос дня: Если не в Крым, то куда? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Владимир ВИНОКУР, народный артист России:

- Только юг! Ваш отдых - это наш труд! На Черноморском побережье начну работать с 20 июня. Потихоньку от Адлера с Имеретинкой пойду через Мацесту с Хостой и Сочи с Туапсе до Геленджика, Кабардинки и Анапы. Я всю сознательную жизнь так лето проводил. Не лежал на пляже кверху пузом. И до Крыма доеду этим летом.

Роман ВИЛЬФАНД, научный руководитель Гидрометцентра России:

- Отпуск проведу в Подмосковье. У чистого озера в районе Егорьевской трассы. На юг в последний раз ездил лет 20 назад. А сейчас отпуск - проверенные грибные места. И возможность почитать на веранде исторические труды.

Леонид ПОПОВИЧ, эксперт Союза виноградарей и виноделов России:

- Мой отпуск будет смешан с работой - поездками по лучшим виноградникам юга России. Будет время остановиться передохнуть на два-три дня на Тамани или в Абрау-Дюрсо - это и станет отпуском. В Краснодарском и Ставропольском краях возникают новые смыслы и вкусы.

Леонид ХОЛОД, бывший заместитель министра сельского хозяйства:

- Это лето проведу, как и предыдущие теплые сезоны, на подмосковной даче. Когда есть хорошее место под Москвой, не нужны ни Крым, ни Сочи, ни Кисловодск.

Олег СИРОТА, сыровар:

- Перед началом посевной на майские праздники я с детьми и с друзьями съездил в большой южный тур на поезде. Сначала в Новороссийск, откуда делали выезды по лучшим винодельням и прекрасным сыроварням. А потом рванули в Крым, там была похожая программа. Сейчас, конечно, горячая пора, но есть планы вырваться либо с детьми в Сочи, либо на сплав по Олекме, с отцом порыбачить - мне ваш главред рекомендовал.

Леонид ОЛЬШАНСКИЙ, адвокат, вице-президент Движения автомобилистов России:

- Я 40 лет подряд отдыхаю в братской Республике Крым. Сейчас уже взял билет на поезд и точно вскоре окажусь в районе Алушты. Есть у меня там заветное многолетнее место. А вернувшись, погружусь в избирательную кампанию в столичном регионе.