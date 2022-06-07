Из любимицы - в изгоя. Уехавшей из России Чулпан Хаматовой устроили беспрецедентную публичную порку

Пожалуй, никогда о Чулпан Хаматовой столько не говорили и не писали, как последние несколько месяцев. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пожалуй, никогда о Чулпан Хаматовой столько не говорили и не писали, как последние несколько месяцев. Отъезд актрисы и мецената в Латвию перечеркнул все ее добрые дела. Одна из самых высокооплачиваемых актрис, обласканная вниманием публики и благосклонностью чиновников, уважаемый благотворитель и обладательница статуэтки "Женщина года" теперь превратилась в объект для критики многочисленных коллег. Против Чулпан уже высказались Никита Михалков, Юрий Лоза, Яна Поплавская, Анастасия Волочкова и многие другие. А теперь этот список пополнил Олег Газманов, который выступил с резким заявлением на пресс-конференции перед огромным количеством журналистов.

- Иудово племя. Уехать из страны и еще там гадить, чтобы получить какое-то положение в чужой стране... С одной стороны, жалко ее, а с другой стороны - гадко. Даже не знаю, что больше. Неверное, гадко, - высказался "есаул". - Ну, если ты не согласен со страной и хочешь где-то в другом месте жить, мы открыты - уезжай спокойно и живи, пожалуйста. Но оттуда тявкать, извините за выражение, на свою родину - это предать свою мать. Своих родителей, своих друзей. Вот так примерно это выглядит. Ну откажись молча и уезжай. Видимо, это попытка получить какую-то подачку от принимающей стороны. А принимающая сторона ненавидит твою родину. Я бы не хотел в таком положении оказаться никогда и никому не желаю.

Жесткие слова Газманова тут же разлетелись по СМИ, и поддержать артиста поспешил Эдгард Запашный.

- Полностью согласен с Олегом Газмановым, предать страну - это предать свою мать, - написал дрессировщик в своем Телеграм-канале.

Между тем, сама Чулпан Хаматова на критику и оскорбления не реагирует. В своих немногочисленных публичных высказываниях артистка заверила, что ее отъезд никак не скажется на работе благотворительного фонда "Подари жизнь". Кроме того, актриса поддерживает связь с близкими и друзьями в России, не считает себя предательницей и планирует когда-нибудь вернуться домой.