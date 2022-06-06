Герои спецоперации «Z»: ефрейтор Антонов за четыре часа боя из автомата уничтожил 20 националистов

Фото: REUTERS

«Комсомолка» ежедневно знакомит читателей с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой опыт, характер и выполнили боевые задачи. Они проявили образцовую боевую выучку и заслужили государственные награды.

Воины прошедшие через все ежегодные состязания в «Армейских международных играх», «Танковом биатлоне», «Авиадартсе», «Снайперском рубеже» и «Мастерах артиллерийского огня», видевшие в прицел террористов в Сирии и бескрайние снежные целины Арктики приняли бой на Донбассе. Они не могут его проиграть.

«Воевать не числом, а умением», - призвал легендарный русский полководец Александр Суворов. А еще напоминал командирам, что «Исправная стрельба в мишень - великой важности: умножает гибель неприятеля и отвращает в действии лишнюю трату патронам». К словам генералиссимуса, который победил во всех сражениях, наши бойцы прислушиваются.

ОТПРАВЛЯЛ СНАРЯДЫ ТОЧНО ПО КООРДИНАТАМ

Сержант Сергей Ртищев

Фото: Министерство обороны РФ

«Перед батальонно-тактической группой российских Вооруженных Сил стояла задача по освобождению одного из населенных пунктов от вооруженных националистов.Командир орудия гаубичной самоходно-артиллерийской батареи сержант Сергей Ртищев руководил работой артиллерийского расчета по огневому поражению националистов, находящихся на укрепленных позициях на подступах к городу. Обеспечивая артиллерийскую поддержку наступающим российским подразделениям, расчет орудия под командованием сержанта Ртищева вел бесперебойный и точный огонь по указанным координатам.

Артиллеристы при грамотном руководстве Сергея уничтожили более 20 целей и до 50 националистов. Наносимые артиллерийские удары по объектам противника значительно ослабили боевые порядки националистов, что позволило выбить противника из населенного пункта и взять его под свой контроль».

ЗА ЧЕТЫРЕ ЧАСА БОЯ УНИЧТОЖИЛ 20 НАЦИОНАЛИСТОВ

Ефрейтор Роман Антонов

Фото: Министерство обороны РФ

«Ефрейтор Роман Антонов выполнял боевую задачу в составе подразделения по вытеснению националистов, закрепившихся в стратегически значимом населенном пункте. Во время движения по населенному пункту подразделение вступило в бой с вооруженными формированиями украинских радикалов. Противник открыл шквальный огонь из стрелкового оружия по российским десантникам. В ходе четырехчасового боя ефрейтор Антонов уничтожил из стрелкового оружия более 10 националистов и две единицы техники радикалов. Учитывая намного превосходящие силы противника, ефрейтор Антонов принял решение на отвод личного состава к окраинам населенного пункта, где, выиграв время, благодаря имеющемуся боевому опыту и высокой профессиональной подготовке, организовал временный оборонительный рубеж.

Приняв бой с подошедшими превосходящими силами националистов, личный состав под руководством ефрейтора Романа уничтожил вражеский бронетранспортер, и более 20 националистов. Оставшиеся в живых боевики отступили».

УНИЧТОЖИЛ БОЛЕЕ 10 НАЦИОНАЛИСТОВ

Сержант Михаил Байкара

Фото: Министерство обороны РФ

Перед мотострелковой ротой, в составе которой действовал старший стрелок мотострелкового отделения сержант Михаил Байкара, была поставлена задача – освободить населенный пункт, занимаемый вооруженными формированиями украинских националистов. В ходе наступления Михаил обнаружил опорный пункт противника и, выбрав скрытное место для атаки, открыл огонь по вооруженным боевикам. В ходе боестолкновения, действуя в составе мотострелкового взвода, Михаил, грамотно меняя позиции, уничтожил более 10 националистов, а также боевую машину пехоты. Смелые и решительные действия Михаила Байкара позволили взять штурмом опорный пункт противника, где были обнаружены карты с позициями националистов. Образовавшаяся брешь в оборонных редутах националистов позволила российским военнослужащим стремительно войти в населенный пункт и в ходе боя освободить его.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Следственный комитет России зафиксирует и расследует обстоятельства совершения украинскими вооруженными формированиями очередных преступлений против мирного населения ДНР.

По данным штаба территориальной обороны ДНР и мэра города Донецка А.В. Кулемзина, в результате обстрела украинскими войсками города Волновахи, Петровского района города Донецка и Червоногвардейского района города Макеевки четыре человека погибли, еще четыре местных жителя получили ранения.

Кроме того, имеются данные о том, что украинские националисты заранее готовились занимать огневые позиции в населенных пунктах.

Изложенным фактам будет дана всесторонняя правовая оценка в рамках расследования уголовных дел о преступлениях киевского режима.