Борис Джонсон сохранил свой пост, несмотря на «ковидные вечеринки»

Причиной для попытки досрочно отправить Джонсона в отставку стали вечеринки, которые проводились в резиденции премьера в разгар пандемии Фото: REUTERS

Скандал, разразившийся на фоне «ковидных вечеринок» британского премьера Бориса Джонсона окончился в пользу последнего – представителям Консервативной партии не удалось набрать большинства для выражения вотума недоверия премьер-министру.

После подсчета результатов тайного голосования, прошедшего в британском парламенте, стало известно, что против Джонсона проголосовали 148 депутатов, а поддержали его 211. Этого достаточно, чтобы Джонсон не только сохранил свой пост, но и получил на год иммунитет против подобной процедуры.

Согласно британским законам, для выражения вотума недоверия главе правительства депутатам надо было собрать как минимум 180 голосов.

Так что сегодня Борис Джонсон, знаменитый на весь мир своей прической и поддержкой Украины, может праздновать. Но, как предупреждают эксперты, победа может оказаться поистине пирровой. Например, Тереза Мэй, прошедшая через подобную процедуру в 2018 году, тоже выиграла голосование, но ушла с поста премьера в течение полугода. И это при том, что ее в свое время поддержали 63% членов Консервативной партии. У Джонсона этот показатель ниже – 58,5%.

Причиной для попытки досрочно отправить Джонсона в отставку стали вечеринки, которые проводились в резиденции премьера в разгар пандемии. То есть, те самые люди, которые принимали решение о карантине и требовали его строгого соблюдения от граждан, откровенно веселились, пока простые британцы были вынуждены сидеть по домам.