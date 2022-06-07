В Британии мужчина стал отцом 15 детей, скрыв от их матерей свое генетическое заболевание

В общей сложности мужчине удалось «осчастливить» 15 женщин Фото: Shutterstock

37-летний МакДугалл из Британии, предлагавший услуги в качестве донора спермы, стал фигурантом судебного дела после того, как потребовал предоставить ему право участвовать в воспитании собственных детей. Во время судебного заседания всплыли подробности, повергшие в шок женщин, которые воспользовались его услугами.

Собственную рекламу МакДугалл продвигал в соцсетях. Чаще всего к его услугам прибегали лесбиянки, желающие завести ребенка. При этом утверждается, что мужчина не брал за свои визиты к дамам никакой отплаты и охотно подписывал соглашение об отказе от своих прав на будущего ребенка.

В общей сложности мужчине удалось «осчастливить» 15 женщин. Однако позже он вдруг решил, что роль самца-производителя это не совсем его и попытался через суд добиться разрешения на принятие родительской ответственности и участие в воспитании детей.

Суд ему отказал. Кроме того, МакДугаллу запретили в течение трех ближайших лет подавать подобные исковые заявления. А еще судья сделала исключение в традиционном подходе к семейным делам, отказавшись от анонимности и дав согласие на публикацию настоящей фамилии мужчины, сообщает Insider.

Дело в том, что МакДугалл является носителем опасного генетического заболевания – синдрома ломкой Х-хромосомы (синдрома Мартина-Белл), которое ведет к умственной отсталости детей и задержке в развитии.

Кстати, именно из-за этого заболевания мужчина не мог стать официальным донором спермы – при обследовании в медучреждении его кандидатуру никогда бы не одобрили.

Сам МакДугалл утверждает, что предупреждал будущих матерей о возможности развития болезни у их детей, но судья ему не поверила. Именно поэтому она и решила раскрыть личность мужчины, чтобы предупредить его возможных клиенток об опасности.

На данный момент известно как минимум об одном сыне МакДугалла, у которого развился синдром ломкой Х-хромосомы – в трехлетнем возрасте ребенок не разговаривает и, по словам его матери, ведет себя «очень сложно».