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В мире7 июня 2022 5:14

Глава МИД Венгрии огорчил украинцев

Петер Сийярто заявил, что разделяет мнение спикера парламента о психических проблемах Зеленского
Юрий МАЙБОРОДА
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава внешнеполитического ведомства Венгрии Петер Сийярто однозначно высказался в поддержку спикера венгерского парламента Ласло Кёвера и сказал, что поддерживает его заявление о возможных психических проблемах президента Украины Владимира Зеленского.

Другими причинами, по мнению министра иностранных дел Венгрии, оправдать поведение украинского лидера просто невозможно ни с политической, ни с человеческой точки зрения.

– Когда в последние месяцы десятки тысяч людей в Венгрии работают ради того, чтобы помочь Украине и украинскому народу, украинские политики постоянно говорят о Венгрии в неприемлемом тоне, провоцируют нас, выдумывают ложь и пытаются нас очернить, ни разу не выразив благодарность. Исходя из этого, Ласло Кёвер абсолютно прав, даже если это огорчает украинцев, – высказался Сийярто.

Ранее Ласло Кёвер в интервью национальному венгерскому телеканалу заявил, что высказывания Зеленского нередко звучат «очень странно» и предположил, что президент Незалежной испытывает психическую проблему личного характера, которая мешает ему адекватно оценивать происходящее.

По мнению дипломата, лидеры держав не имеют права допускать подобных высказываний в отношении своих иностранных коллег, особенно в том случае, когда постоянно обращаются к ним за помощью.

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