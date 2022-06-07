Терпение лопнуло: Европа впервые жестко отказала Украине

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок приняла решение не встречаться с послом Украины в Германии Фото: REUTERS

Что же это делается, я вас спрашиваю? Немцы осмелели, да настолько, что научились говорить украинцам "нет". Конечно, пока не все, но появились отдельные личности. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок приняла решение не встречаться с послом Украины в Германии Андреем Мельником. Да-да, тем самым, что привык строить по утрам вместо физзарядки немецкое правительство, обозвал федерального канцлера Олафа Шольца "обиженным" гастрономическим мясным изделием категории "Б" и всячески развлекается, размещая улитку с примотанным к ней патроном для иллюстрации немецкой помощи Незалежной.

Бунт на корабле! Нет, конечно же, в МИД ФРГ постаралась объяснить этот свой безумный поступок правилами и нормами дипломатического этикета.

- Бербок намерена проводить встречи только с коллегами-министрами, не с послами, - заявили во внешнеполитическом ведомстве Германии, а сама Бербок добавила, что она находится на постоянной связи с министром иностранных дел Украины Дмитро Кулебой (это фамилия такая – прим. авт.). И, дескать, надо играть по правилам, которые установлены в этой профессиональной и изначально очень консервативной среде.

Но какие могут быть правила, когда речь идет об Украине?! Пусть послы других стран встречаются с ее заместителями, но это же Украина и пан Мельник! С ним за честь поручкаться главе Минэкономики Германии Роберту Хабеку, главе Минфина Кристиану Линднеру, другим федеральным министрам. Бывший командующий Военно-Морскими Силами ФРГ своим местом поплатился за робкую попытку покритиковать Украину в ходе частной беседы, и все поняли, что Украина – это сила. Несколько министров уже брали свои слова обратно и рассыпали извинения перед Мельником мелким бисером, угодлмво прогибаясь. А тут якась-то жинка чоловику отказала и якому чоловику! Ясное дело, Мельник не мог не ответить или спустить эту неловкую ситуацию на тормозах.

- Я бы очень хотел, чтобы главный дипломат Германии нашел время для посла Украины. – заявил он тут же и пояснил. – Ничто не может заменить конфиденциальную беседу.

Такая очевидная для любого дипломата вещь, что сначала без огласки договариваются о встрече, о начале каких-то переговоров, а объявляют об этих шагах лишь после достижения хотя бы предварительной договоренности, не затронула сознание Мельника. "В ходе обследования сквозного огнестрельного ранения головы повреждения мозга не зафиксированы ввиду отсутствия последнего". Это же Украина! Ей все должны! Это выше всяких правил, и весь мир с нею. Мельник даже не понимает, что сам опускает себя все ниже и ниже. И скоро немцы на улицах могут потребовать объявить его персоной нон-грата и выслать из Германии. Они, конечно, терпеливый народ, но всякое терпение рано или поздно заканчивается, а тут еще спикер парламента Венгрии прямо высказался о психических проблемах Зеленского. Что немцы также уже начали понимать, говоря осторожно о "недоверии", которое вызывает Зеленский со своим правительством.

Значительная часть немцев, надо сказать, взвыла от восторга, узнав, что в правительстве все же нашелся человек с некими первичными мужскими половыми признаками. И это женщина, хоть и не трансгендер. Главное, что она не позволила вертеть собой Мельнику, как очередной игрушкой.

Но то ли еще будет…

- Дальше ваши рыжие кудри примелькаются, и вас просто начнут бить, - Остап Сулейман Ибрагим Берта Мария Бендер-бей знал толк в прогнозах и редко ошибался, давая советы другим.