Минобороны России продемонстрировало уничтожение украинских танков «Краснополем» по лазерному лучу

После получения координат целей и данных разведки батарея 152-мм самоходных орудий «Мста-С» наносит удар высокоточными боеприпасами

В Донбассе полным ходом идет боевая учеба. Российские военнослужащие оттачивают навыки уничтожения отдельных целей высокоточными 152 мм артиллерийскими снарядами «Краснополь» из самоходных артиллерийских установок 2С-19 «Мста-С». Пока в поле.

Сначала в бой операторы отправляют свои беспилотники. Они вскрывают хорошо замаскированные сосредоточение бронетехники в районе лесополосы и приготовление танкистов ВСУ к проведению контратаки на ранее утерянные позиции.

После получения координат целей и данных разведки батарея 152-мм самоходных орудий «Мста-С» наносит удар высокоточными боеприпасами по скоплению танков противника. Каждый выстрел – попадание в цель. Оператор беспилотника указывает лазерным лучом снаряду на цель. Поэтому если даже техника попытается в последнюю секунду сменить позицию или скрыться из зоны поражения, оператор направит снаряд точно в цель.

- Огнем артиллерийской батареи танки ВСУ были уничтожены, подготовка к атаке противника сорвана, - комментируют в Минобороны России.

«Краснополь» – высокоточный боеприпас, стоимостью около 30 тысяч евро, позволяющий с высокой точностью поражать цели, в т.ч. малоразмерные.

Отметим, что боевую технику, которую украинские националисты прячут за жилыми зданиями, школами и церквями российские военнослужащие будут уничтожать именно такими высокоточными артиллерийскими снарядами "Краснополь". А это значит, что трусливая тактика украинских националистов, которые в городской застройке прикрываются мирными жителями как "живым щитом" обречена на поражение.

«Высокоточный боеприпас, который применяли сначала на полигонах, здесь уже применили на практике. Применение по ярко выраженным целям, отдельно расположенным. Точное попадание с первого снаряда. Не надо никаких пристрелок. Каждый снаряд – попадание», - говорит журналистам командир батареи САУ «Мста-С» Денис.

Вот получены новые координаты от операторов беспилотников. На заряжание и наведение – пара минут. Расчет «Мста-С» приводит установку в боевое положение.

«Триста, тридцать, три! Залп!».

Соседи тоже начали работу: реактивные установки залпового огня «Град» прикрывают отход самоходок.

- Украинские артиллеристы не отличаются меткостью, - говорят артиллеристы. - Но ответный удар может быть массированным, по нескольким квадратам. Может зацепить.

Кстати, такие умные снаряды могут применяться российской артиллерией на расстоянии более 25 километров.

31 декабря 2017 года именно снарядом "Краснополь" были ликвидированы боевики, которые обстреливали аэродром Хмеймим в Сирии.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Военные летчики России и Сирии провели совместное учение по отражению ударов авиации условного противника. В ходе маневров впервые были поражены воздушные мишени в ночное время.

Россию на этих учениях представили экипажи самолетов Су-24м, Су-34, Су-35с. От сирийской стороны приняли участие пилоты истребителей МИГ-23мл и МИГ-29. Российские летчики совершили взлет с авиабазы Хмеймим, а их сирийские коллеги – с аэродромов Сейкаль и Думэйр в окрестностях Дамаска.

Согласно замыслу учения пара Су-35с и шестерка сирийских МиГов вели воздушный бой с условными самолетами и БЛА противника, нарушившими воздушное пространство страны. Обнаружив цели, сирийские летчики под прикрытием российских коллег поражали их штатным авиационным вооружением. Пуски управляемых ракет класса «воздух-воздух» выполнялись по мишеням, обозначенным светящимися авиационными бомбами САБ-250.

Момент пусков фиксируют экшн-камеры в кабинах пилотов.

После отработки совместных действий в дневное время, экипажи сирийских ВВС осуществили пуски ночью. Все цели были уничтожены.

- Летчики двух стран также провели совместное патрулирование, маршрут которого пролегал вдоль Голанских высот, а также южной, восточной и северной части Сирийской арабской республики, - отметили в Минобороны России.

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