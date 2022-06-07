Пригожин подтвердил готовность "Мегалайна" к строительству объектов Light Industrial и созданию IT-кластеров

Об этом рассказал бизнесмен Евгений Пригожин в рамках ответа на вопрос о подписанном компанией в 2021 году соглашении. Также «Мегалайн» начнет возведение кластеров для IT отрасли на территории «Горской».

«Мы полностью выполнили все условия, которые поставил перед нами город. Компания «Мегалайн» готова приступить к строительству объектов Light Industrial для малого и среднего бизнеса и созданию IT-кластеров в рамках подписанных соглашений», - ответил предприниматель.

В рамках Петербургского международного экономического форума 2021 года компания подписала с властями Северной столицы соглашение на 236 миллиардов рублей. Вопрос Пригожину касался стадии реализации транспортных пересадочных узлов (ТПУ) и проекта развития «Горской».

Идея создания современного IT-кластера на территории «Горской» появилась и была официально представлена в ходе прошлогоднего ПМЭФ. На реализацию проекта из городского бюджета не будет взято ни копейки, хотя строительство обойдется более чем в 60 млрд рублей. Генеральным инвестором выступила компания «Мегалайн».

Новый кластер будет представлять собой уникальную деловую зону с инновационными центрами, музеями, а также современными складскими помещениями формата light Industrial. Все это привлечет в Санкт-Петербург не только бизнесменов и IT-профессионалов всех уровней, но и многочисленных туристов из разных стран.

Проект превратится в некий «город-спутник» для Северной столицы с большим количеством рабочих мест — порядка 17 тысяч человек смогут трудоустроиться благодаря спонсируемому «Мегалайном» кластеру.

В ходе реализации будет использован международный опыт. Например, инженеры работают с оглядкой на проект кампуса Googleplex – штаб-квартиры IT-гиганта Google в Калифорнии, и участка западного кампуса штаб-квартиры Microsoft. Все они состоят из множества зданий грандиозного размера. Примером служит и кампус на территории Apple Park с круглым офисным зданием площадью 18 га.