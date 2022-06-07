Российских врачей начинают обучать диагностике и лечению оспы обезьян

Bрачи и санитарные службы должны быть готовы встретить вирус во всеоружии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Во вторник, 7 июня, в 10 часов утра российским медикам рекомендовано подключиться к вебинару «Оспа обезьян». Об этом говорится в документе, который разослан руководителям региональных органов здравоохранения, сообщает телеграм-канал Baza.

Лекцию о малознакомой инфекции прочтет в прямом эфире руководитель отдела инфекционной патологии Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России. Прослушать его выступление рекомендуется врачам-инфекционистам, врачам-эпидемиологам, главврачам региональных поликлиник и больниц. А также - при желании - медикам других специальностей.

Это первое массовое обучающее мероприятие о диагностике и лечении обезьяньей оспы в России. В нашей стране по официальным данным новая инфекция пока не обнаружена. Однако случаи завоза не исключаются, сообщила на недавней пресс-конференции замдиректора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, профессор Наталья Пшеничная. Поэтому врачи и санитарные службы должны быть готовы встретить вирус во всеоружии.

Ранее стало известно, что в российские регионы будет отправлена тысяча комплектов тест-системы «Вектор-ПЦРрв-ВОО» для выявления возможных случаев заражения оспой обезьян. Это позволит провести 100 тысяч анализов при подозрении на инфекцию.