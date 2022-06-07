Леонид Холод: Запасов зерна осталось на 6-8 недель, а дальше?

Мировой рынок так устроен, что баланс зерновой, который сложился в последнее время, достаточно напряженный Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Западе бьют в набат: Россия не дает вывезти из Украины миллионы тонн зерна. А это приведет к голоду во многих странах мира. Российский лидер терпеливо объясняет: пусть украинцы разминируют свои черноморские порты – и мы поможем вывести оттуда суда с их кукурузой, ячменем и овсом. Ну и с пшеницей. И не надо валить с больной головы на здоровую.

«КП» обратилась за комментарием к бывшему заместителю министра сельского хозяйства России, доктору экономических наук Леониду Холоду.

- Насколько в этом году изменится ситуация в мире, которая сложилась в последние годы, когда почти 30 % мировых поставок зерна приходилось на Россию и Украину?

- Надо сразу уточнить. Запасы зерна на Украине, которыми она располагала, составляли не 20 млн, как сообщали многие СМИ, а 22 млн. тонн. Судя по их совместным с ООН подсчетам, то зерно, которое Киев экспортировал, обеспечивал калориями около 400 млн человек.

- Когда же речь идет о 30% от всего зерна, которое произведено на планете?..

- Это чуть менее трети от объема свободно обращающегося на общемировом рынке зерна – после того как все страны-производители обеспечили свои собственные потребности. Вот из того, что остается, эти государства на мировой рынок и выкидывают. Почеркнем – у Москвы и Киева было 30% именно от мирового экспорта.

- Это цифра прошлого года?

- Да, показатели 2021-го. Другой момент. Когда говорится, что на долю России приходится до 22% из этих 30%, то надо понимать: речь идет о пшенице третьего класса. Ассортимент российский отличается немного от украинских поставок. У нас больше пшеницы третьего класса. У них больше кукурузы и ячменя. И по стоимости наш объем подороже. А украинский объем тяжелее. Ну, то есть по физическому объему он больше – из-за того, что кукуруза и ячмень стоят подешевле. Например, в нашем зерновом экспорте кукурузы всего 2%, а у украинцев кажется 16%. А расклад 22% у России и 8% у Украины – он касается именно пшеницы. А там же, кроме нее и кукурузы с ячменем, есть еще подсолнечник, овес …

- Ну вот скопилось у Украины 22 млн тонн…

- Около того. Ну вот если РФ текущие контракты исправно исполняла, и по поставкам, и по расчетам, и они, эти контракты текущие, уже близки к завершению, то Украина текущие контракты не исполняет. В связи с логистическими проблемами. Порты ее закрыты с конца февраля. В отличие от нашего Новороссийска и северных портов.

- Эти 22 млн должны были пойти преимущественно куда – в Африку, в Европу?

- На все рынки. Например, украинская кукуруза в огромных количествах покупалась Китаем. Но это не та кукуруза, которая потом идет нам миллионами банок, там должна быть молодая кукуруза, которая собирается в початках. В гигантских количествах покупали африканские страны. Кто для еды, кто для корма животных. Например, Эритрея на 100% зависит от экспорта зерна из Северного Причерноморья. Это 53% из России и 47% из Украины. Сомали на 90% с копейками также именно из данного региона получают – 43% из России и 49% из Украины.

- Африка точно больше всех заинтересована в том, чтобы боевые действия прекратились как можно скорее.

- Ну мировой рынок так устроен, что баланс зерновой, который сложился в последнее время, достаточно напряженный. Нехватка двух десятков миллионов тонн ощущается серьезно. Взять их «где-то в другом месте» просто негде. Например, у тех же индийцев. Которые уже подвергли рынок шоку своим решением ограничить экспорт на следующий год, чем на 10% подняли цены.

- Ну так как же вывозить эти миллионы тонн?

- Существуют сухопутные коридоры. Можно отправлять по железной дороге в румынский порт Констанцию - и оттуда судами обычным маршрутом через проливы. Можно также железнодорожными составами в балтийские порты. Но прикинули, что возможностей таких наземных хватит, чтобы вывезти максимум пятую часть. Ну то есть 4- 4.5 млн тонн.

- А зерно-то сейчас где лежит – в портах?

- Оно в элеваторах лежит. И это тоже проблема – новый то урожай, – плохой ли хороший, – он все равно спеет. И его куда-то надо будет девать уже через месяц-два. И за него же надо деньги получить – оно же чье-то, это зерно. Либо сельхозников, либо трейдеров, либо покупателей. И этому кому-то надо получить деньги, чтобы делать следующий оборот.

- Что касается российского зерна.

- Тут тоже есть проблемы. Само зерно никто возить не запрещает. Но вот чем? Нам же вводят ограничения по транспортировке. Если иностранные суда лишают страховки при перевозке грузов из России – они будут долго думать, везти российское зерно или нет. Ну в Европу точно заходить не смогут – хотя мы туда зерно особо и не везем. И у владельцев судов такая же головная боль, как и у авиаторов. Запрет на страховки – вредительская мера, которая сильно подрывает логистику. Ливан, Конго, Эритрея, Бангладеш, Иран, Ирак, Турция (с ее мукомольными заводами) – география наших покупателей. У Египта высокие потребности - 40% энергобаланса в питании приходится на зерновые. И сложности большие возникают. И миру надо понять – есть товары и грузы, которые не могут ограничиваться не первичными, ни вторичными, ни квазисанкицями. Последние как раз касаются страховщиков – они решают, работать или нет.

Европа высокие цены выдержит, а вот остальные... Текущих запасов осталось по разным подсчетам от 6 от 8 недель.