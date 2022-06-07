Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика7 июня 2022 7:29

Минобороны России: каждый военнослужащий в районе спецоперации получает в день 4,5 тысяч килокалорий

Горячий завтрак, обед и ужин по расписанию, свежий хлеб из печи, а если боевые условия не позволяют, может получить один из семи видов индивидуального рациона питания
Александр БОЙКО
Александр БОЙКО
На полевом хлебозаводе военные пекаря выпекают около 1,5 тысяч булок свежего хлеба

На полевом хлебозаводе военные пекаря выпекают около 1,5 тысяч булок свежего хлеба

Минобороны России опубликовало кадры работы в зоне специальной операции полевого пункта продовольственного обеспечения.

«Норма питания № 1, она приспособлена к полевым условиям», - рассказывает начальник пункта питания, - «Стараемся делать пищу разнообразной, чтобы она не приедалась. В основном на первые блюда идут супы, на второе – каши с мясом, на третье – чай или лимонник».

Дополнительно военнослужащим выдаются соки и карамели. Существует раскладка продуктов, согласно нее все четко: сколько необходимо класть в блюдо ингредиентов, вплоть до соли, сахара, все нормировано.

На полевом хлебозаводе военные пекаря выпекают около 1,5 тысяч булок свежего хлеба ежесуточно для дальнейшей отправки в войска.

На полевом пункте продовольственного обеспечения военные повара, используют полевые кухни КП-130 производя более 120 литров первых и вторых горячих блюд на завтрак, обед и ужин для питания российских военнослужащих. При невозможности организации горячего питания в отдельных районах выполнения боевых задач военнослужащие обеспечены индивидуальными рационами питания.

«Это индивидуальный рацион питания, один из его видов, а всего их семь. Общий калораж составляет более 4,5 тысяч килокалорий на военнослужащего», - комментирует военнослужащий подразделения материально-технического обеспечения Олег.

Сухие пайки выдаются в том случае, когда нет возможности обеспечить подразделение горячим питанием. Но даже в них сейчас есть много вкусностей: тушенка в соусе, рис с овощами, рагу, гречневые, рисовые каши, сладости.

Российский военнослужащий даже в боевой обстановке питаются вкусно, питательно и разнообразно.

ТРАНСЛЯЦИЯ

Военная спецоперация на Украине 7 июня 2022: прямая онлайн-трансляция

Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 7 июня 2022 года (подробности)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Чтоб драпать налегке!»: Найдено объяснение, почему Украина так усилила обстрелы Донецка

Снаряды и ракеты «Градов» прилетают в столицу ДНР так мощно и часто, как никогда до этого (подробности)

Когда у Киева закончатся боевые самолеты и вертолеты

Военный обозреватель KP.RU полковник Виктор Баранец объясняет, почему Россия уничтожила самолетов и танков уже больше, чем у Украины было до спецоперации, а они все не кончаются (подробности)

Спецоперация на УкраинеУкраинский кризис: НовостиУкраинский кризис