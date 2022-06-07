Минобороны России: каждый военнослужащий в районе спецоперации получает в день 4,5 тысяч килокалорий

На полевом хлебозаводе военные пекаря выпекают около 1,5 тысяч булок свежего хлеба

Минобороны России опубликовало кадры работы в зоне специальной операции полевого пункта продовольственного обеспечения.

«Норма питания № 1, она приспособлена к полевым условиям», - рассказывает начальник пункта питания, - «Стараемся делать пищу разнообразной, чтобы она не приедалась. В основном на первые блюда идут супы, на второе – каши с мясом, на третье – чай или лимонник».

Дополнительно военнослужащим выдаются соки и карамели. Существует раскладка продуктов, согласно нее все четко: сколько необходимо класть в блюдо ингредиентов, вплоть до соли, сахара, все нормировано.

На полевом хлебозаводе военные пекаря выпекают около 1,5 тысяч булок свежего хлеба ежесуточно для дальнейшей отправки в войска.

На полевом пункте продовольственного обеспечения военные повара, используют полевые кухни КП-130 производя более 120 литров первых и вторых горячих блюд на завтрак, обед и ужин для питания российских военнослужащих. При невозможности организации горячего питания в отдельных районах выполнения боевых задач военнослужащие обеспечены индивидуальными рационами питания.

«Это индивидуальный рацион питания, один из его видов, а всего их семь. Общий калораж составляет более 4,5 тысяч килокалорий на военнослужащего», - комментирует военнослужащий подразделения материально-технического обеспечения Олег.

Сухие пайки выдаются в том случае, когда нет возможности обеспечить подразделение горячим питанием. Но даже в них сейчас есть много вкусностей: тушенка в соусе, рис с овощами, рагу, гречневые, рисовые каши, сладости.

Российский военнослужащий даже в боевой обстановке питаются вкусно, питательно и разнообразно.

ТРАНСЛЯЦИЯ

Военная спецоперация на Украине 7 июня 2022: прямая онлайн-трансляция

Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 7 июня 2022 года (подробности)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Чтоб драпать налегке!»: Найдено объяснение, почему Украина так усилила обстрелы Донецка

Снаряды и ракеты «Градов» прилетают в столицу ДНР так мощно и часто, как никогда до этого (подробности)

Когда у Киева закончатся боевые самолеты и вертолеты

Военный обозреватель KP.RU полковник Виктор Баранец объясняет, почему Россия уничтожила самолетов и танков уже больше, чем у Украины было до спецоперации, а они все не кончаются (подробности)