Танкам документы не нужны: Зеленский решил ввести визы для граждан России

Короткая память или поврежденные разум и психика? С чем мир имеет дело в лице Зеленского – вот в чем вопрос Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский буквально вчера объявил, что поддерживает введение визового режима с Россией.

- Я считаю, что введение визового режима для российских граждан - это неплохая идея. И я считаю, что у меня достаточно возможностей, чтобы довести это до положительного для украинцев результата, - заявил он буквально в этот понедельник. И этим еще раз подтвердил, что у него серьезные проблемы или с психикой, или с интеллектом.

Короткая память или поврежденные разум и психика? С чем мир имеет дело в лице Зеленского – вот в чем вопрос. Или это такой хитрый план, после начала реализации которого российские военные должны озаботиться тем, где им получать визы, чтобы на танках колесить по Украине? А до момента получения этих виз им надо будет вывести свою технику под Белгород, Курск, Брянск и в Крым.

Не сработает этот план, Володя Зеленский. Танки грязи не боятся, танкам визы не нужны. Если наши захотят пошутить, то проставят печати у комбата, который отштампует разрешение на въезд на Украину в любой точке границы. Тем более, что после того, как украинский пограничный столб (пусть и декоративный) попал в плен к русским, мы его вправе таскать, где и как хотим. Где захотим, там и поставим – там и будет граница Украины. Да хоть в Ужгороде или даже еще подальше.

И где нам искать тех украинских пограничников, которым надо визы показывать? В Киеве, в том же Ужгороде или уже в российском плену?

Зеленский несет бред, но на Украине его предпочитают не замечать (я про бред). Для того чтобы убедиться в его реальной недееспособности, достаточно хотя бы того аргумента, что визовый режим (как и безвизовый) для легального въезда в страну устанавливается между государствами, имеющими дипломатические отношения и инфраструктуру на территории другой страны (консульские отделы при посольстве), дипломатические сотрудники которой занимаются оформлением виз и защитой прав своих граждан в стране пребывания. В крайнем случае, как, например, в отношениях России с Грузией, в посольствах третьих государств существует отделы или центры, через которые осуществляется такая деятельность. Киев же разорвал дипломатические отношения с Россией в день начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины. Так о каком визовом режиме и с кем может сейчас твердить пан Зеленский?

Или же пан Зеленский решил объявить о грядущем визовом режиме с Россией, чтобы Москва в качестве ответного жеста выставила со своей территории в Незалежную сотни тысяч заробитчан, обеспечив киевский режим новыми порциями свежего "пушечного мяса"? Так ведь не сработает. Они сейчас массово подают документы на российское гражданство.

Впрочем, задавать Зеленскому какие-то вопросы, судя по всему, просто бесполезно. Что доказывает, например, история с получением украинского паспорта бывшим российским журналистом иноагентом Александром Невзоровым. Который он то ли получил, то ли не получил. Во всяком случае, пока.

Напомним, сначала на Украине заявили, что Невзоров получил украинское гражданство, потом секретарь СНБО Украины, заслуженный ветеринар-юрист Данилов объяснил, что паспорт еще не выдан, а пока есть только заявление Невзорова, а черту под этой оживленной дискуссией подвел сам Зеленский, пояснив, что он просто не помнит, подписал ли он указ о предоставлении украинского гражданства Невзорову или нет.

Как выражаются в таких случаях дипломаты – не подтвердил и не опроверг. А лишь признался в ментальной несостоятельности.

А вполне вероятно, что он еще признается в духе реакции Киева на так называемую "формулу Штайнмайера" по урегулированию конфликта в Донбассе: "Мы подписали текст, а не документ". Вне зависимости от того, что там дальше придумает Зеленский и его не менее торкнутая команда, советовал бы им пересмотреть один эпизод из фильма с участием Евгения Леонова.

- Вы были за границей?

- В Берлине, в Праге.

– Вы ездили туда по служебным делам?

– Я не ездил, я пешком.

– В качестве туриста?

– Нет, в пехоте

Заметьте – и без всяких виз.