Псих, наркоман, комик и президент: Европа открыла глаза на реальное состояние Зеленского

Господа украинцы, не обижаться бы вам надо на правду, а немедленно тащить своего президента на обследование к наркологам, психиатрам и прочим специалистам Фото: REUTERS

- Заходят как-то в бар псих, президент, наркоман и комик. А бармен им всем и говорит: "Как обычно, Владимир Александрович?"

Извините, но этот анекдот сам вспомнился и подрихтовался, когда третьи сутки наблюдаю за развитием высоких украино-венгерскими отношений с требованиями обследований у психиатра, предоставления справок о психическом здоровье, взаимными оскорблениями и т.д. при этом, у венгров позиции изначально более обоснованные.

Напомним, в воскресенье стало известно, что спикер парламента Венгрии Ласло Кёвер заявил, что, скорее всего, у Зеленского есть какая-то "личная психическая проблема", поскольку угрожать и критиковать тех, кто помогает тебе, очень странно для нормального человека, и он не может припомнить, чтобы "лидер страны, нуждающейся в помощи, допускал подобный тон в отношении кого-либо, в том числе в Венгрии и Германии". И тут, конечно, Ласло огреб от украинцев по полной.

Началось все с официального представителя МИД Украины, который затребовал у Ласло "справку о состоянии психического здоровья". Спикер украинского парламента Руслан Стефанчук, обвинившего Будапешт в том, что тот "продолжает упорно поливать грязью Украину". Еще дальше закрутил ситуацию заместитель главы Офиса президента Андрей Сибига, обозвавший венгерского спикера "недополитиком" и "неуважаемым главой государственного собрания Венгрии" (хорошо хоть не испорченной венгерской колбасой салями или протухшим паприкашем). Сибига также рассказал, что у "новой поросли венгерских политиков фашистская ДНК" и пригрозил венгерскому спикеру парламенту "помойкой истории", постаравшись "опустить" руководителя парламента Венгрии по полной:" В этом сомнений нет — разве что вспомнят как недоразумение, которое "подгавкивало" на президента Украины, президента страны героев, смелых и свободных людей". Украинские пользователи сетей стали массово подвывать на венгров и всячески оскорблять их.

Дружный украинский залп из ба-бахов не прошел незамеченным. Венгры в ответ начали массово высказываться по поводу украинцев и команды Зеленского, называя их, а вместе с ними и украинцев, "неблагодарными негодяями", "Варварами", "позорниками" и удивляясь, как Россия терпела столько лет таких соседей. Не остался безучастным к этой истории и глава МИД Венгрии Петер Сийярто, откликнувшийся на "дискуссию" на свою страницу в соцсети "Фейсбук" (заблокированной в России):

"В то время, как в последние месяцы в Венгрии работали десятки тысяч людей, чтобы помочь раздираемой конфликом Украине и украинскому народу, украинские политики постоянно говорят о Венгрии в неприемлемом тоне, провоцируют нас, лгут и пытаются нас очернить.

Они ни разу не сказали спасибо.

Исходя из всего этого, Ласло Кевер абсолютно прав, даже если украинцы этим возмущены", - выразил свое отношение к ситуации глава венгерского внешнеполитического ведомства.

Понятно, что Венгрия теперь просто изо всех сил поддержит вступление Украины в ЕС и НАТО, и даже поведет Киев в эти структуры под руку, отталкивая те страны, которые посмеют что-либо возражать по поводу неготовности Украины к такому шагу. В общем, мало было Украине просто проваленных отношений с Венгрией, решили превратить Будапешт во врага Киева.

Почему раздался такой дружный "лай из подворотни", в общем и целом, понятно. Украинцы привыкли считать себя "богами, спустившимися с Олимпа". Так прямо и заявляют про себя. А тут главного "страны героев" называют просто психом. А кто же тогда сами "герои"? Диагноз Зеленского они экстраполировали на себя. Чем не преминули ужаснуться и оскорбиться за унижение.

А, собственно говоря, чем так украинцы оскорбились? Про употребление Зеленским наркотиков писали уже все, кому не лень. Это в демократических странах такая традиция у лидеров, или бухать, как Джонсон, или в наркоту уходить, как Саакашвили некогда (который сейчас оздоравливает организм в Грузии) или как Зеленский сейчас. А употребление этих веществ разрушает психику, что мы видим, опять же, на примере Зеленского того же. Это еще Владимир Семенович описал такое поведение:

"Он то плакал, то смеялся, То щетинился как ёж.

Он над нами издевался… Ну сумасшедший — что возьмёшь".

Вот Владимир Зеленский идеально подходит под описанную модель поведения. Он то плачет, ужасается, обвиняет, то просит, то радуется мнимым перемогам, что не может этой радости скрыть. И лжет, лжет и врет.

Как он обиделся за мастера боев без правил Коннора Макгрегора за то, что тот сфотографировался несколько лет назад с Путиным. И мало того, что сам обиделся, так еще высказал это свое "фи" парламентской делегации Ирландии, которую возглавляли руководители обеих палат парламента.

Забыл, как сам в бытность, правда, капитаном команды КВН, публично просил Путина: "Владимир Владимирович, заберите меня, пожалуйста, отсюда. Хотя бы за долги, я вас очень прошу". А как сравнивал Украину с актрисой из фильмов для взрослых? Он-то забыл, а украинцы тоже забыли? А еще… А еще… желающие найдут, одним словом.

Да на что обижаться тем же украинцам, если у них председателем парламента был не выговаривающий половины букв алфавита Андрей Парубий, человек с официальной справкой о дебильности. Пусть и в легкой форме, но ведь дебильности, а не талантливости.

А есть ли кто еще из глав государств в мире, кто может похвастать редким умением альтернативного исполнения музыкальных пьес на фортепиано? Никого. А ведь для такого тоже надо иметь сдвиг в черепной коробке.

Так что. господа украинцы, не обижаться бы вам надо на правду, а немедленно тащить своего президента на обследование к наркологам, психиатрам и прочим специалистам. А то ведь доиграется он до того, что вам придется то, чем он играет, без соли доедать.