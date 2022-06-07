Минобороны: под огонь российской артиллерии угодили норвежские самоходки и американские гаубицы

Команда военной полиции Центрального военного округа победила во всеармейском этапе конкурса «Страж порядка» Армейских международных игр - 2022

Войска Минобороны России продолжают демилитаризировать Донбасс. Точечные удары по украинским националистам наносятся круглосуточно. В небе постоянно находятся беспилотники, которые находят новые цели для авиации и артиллерии.

«За сутки высокоточными ракетами воздушного базирования поражено: два пункта управления, три огневые позиции артиллерийских батарей, а также 18 районов скопления живой силы и украинский военной техники. В районах населенных пунктов Врубовка и Яковлевка Луганской Народной Республики уничтожены два склада боеприпасов», - заявил на прошедшем брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Генерал-лейтенант отметил, что оперативно-тактической авиацией за это время поражены 65 районов сосредоточения живой силы и техника Вооруженных сил Украины. В результате ударов авиации в воздуха уничтожено «более 170 националистов, девять танков, две установки реактивных систем залпового огня «Град», батарея полевой артиллерии и восемь автомобилей различного назначения».

Российские подразделения противовоздушной обороны за сутки сбили в небе над Донбассом 12 украинских беспилотных летательных аппаратов. Они засекаются на взлете, сопровождаются несколько минут, а затем уничтожаются. Время необходимо, чтобы выяснить местонахождение оператора беспилотника и нанести по нему артиллерийский удар.

Особо отличились ракетные войска и артиллерия. «Боги войны» поразили 39 пунктов управления, 47 огневых позиций артиллерийских подразделений ВСУ, а также 426 районов сосредоточения живой силы и военной техники.

«В результате ударов уничтожено: более 400 националистов, 10 единиц бронетехники, три установки реактивных систем залпового огня «Град», 10 специальных автомобилей, а также три пусковых установки зенитных ракетных комплексов С-300 в районе Краматорска. Кроме того, в результате ударов артиллерии уничтожена одна переданная Норвегией 155-мм самоходная установка М109А3, две 155-мм гаубицы М777 производства США, а также семь орудий полевой артиллерии и минометов, в том числе 203-мм самоходная артиллерийская установка «Пион»», - перечислил ликвидированные военные цели Конашенков.

Таким образом только за сутки на Донбассе было уничтожено 550 украинских военнослужащих, которые не сумели овладеть иностранным артвооружением.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

190 - самолетов.

129 - вертолетов.

1139 - беспилотных летательных аппаратов.

333 - зенитных ракетных комплекса.

3443 - танка и других боевых бронированных машин.

478 - установок реактивных систем залпового огня.

1807 - орудий полевой артиллерии и минометов.

3464 - единицы специальной военной автомобильной техники.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Команда военной полиции Центрального военного округа победила во всеармейском этапе конкурса «Страж порядка» Армейских международных игр - 2022. Соревнования прошли на полигоне «Алабино» в Московской области. В них приняли участие лучшие команды военной полиции из Центрального, Южного, Западного и Восточного военных округов. Центральный округ на конкурсе был представлен двумя командами: сборная военных комендатур и взводом военной полиции 201-й военной базы, дислоцированной в Республике Таджикистан.

Первое место в командном зачете среди военных комендатур второй год подряд заняла команда военных комендатур Центрального военного округа. Победителем в общем зачете среди взводов военной полиции признан взвод военной полиции 201-й военной базы. В личном зачете лучшим представителем военной полиции был признан сержант Мирзаде Хайям Хангулу Оглы (военная комендатура ЦВО г. Юрга). Также жюри высоко оценило выступление капитана Андрея Садовского (военная комендатура ЦВО, г. Саратов), сержанта Мирзаде Хайям Хангулу Оглы (военная комендатура г. Юрга), младшего сержанта Александра Фефелова (военная комендатура г. Пермь), которые стали победителями этапа «Группа быстрого реагирования».

По итогам соревнований победители и призеры были награждены медалями, грамотами и памятными подарками.

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