Мексика может стать «новой Украиной» для США: президенту Байдену бросили перчатку

Теперь Вашингтону дерзят даже, казалось бы, самые верные союзники Фото: REUTERS

Со скандалом в понедельник в Лос-Анджелесе открылся Саммит Америк, на который традиционно раз в три года съезжаются главы стран Северной, Центральной и Южной Америк, вплоть до самых маленьких островов Карибского моря. Впервые за 28 лет, прошедших с первого саммита в Майами, Соединенные Штаты принимают эту встречу, которая должна помочь выработать общую стратегию жизни в Западном полушарии и решить его насущные проблемы. Правда в этот раз найти «общие» подходы будет трудно, ведь в Калифорнии не будет руководителей ряда важнейших государств региона.

Примечательно, что причиной стало негостеприимное поведение США — в стране решили не пускать на форум «неправильные» страны, которые не отвечают представлениям Белого дома о демократии. А именно: Венесуэлу, Кубу и Никарагуа.

В результате мексиканский лидер Андрес Лопес Обрадор из солидарности с неприглашенными отказался от визита. Неслыханная дерзость, которую в Вашингтоне расценили как пощечину!

Помимо Мексики в Лос-Анджелес не поехала президент Гондураса Сиомара Кастро. У нее с Белым домом свои счеты. Сиомара Кастро является женой экс-президента Мануэля Селайи, свергнутого в результате военного переворота в 2009 году, который, как полагают супруги, был организован Соединенными Штатами.

Не в будет на встрече и лидера Гватемалы, который решил бойкотировать мероприятие после того, как Вашингтон ввел санкции против генпрокурора страны Марии Поррас Аргета по обвинению в коррупции.

Несмотря на отсутствие ряда региональных лидеров США постараются навязать свою повестку другим странам региона. В Белом доме вынесли на обсуждение такие вопросы как борьба с изменением климата, противодействие коррупции, а также пресечение нелегальной миграции. Последняя тема была бы как раз кстати для беседы с президентом Мексики, если бы тот приехал на встречу, ведь территория этой латиноамериканской страны является главным «поставщиков» нелегалов на территорию Соединенных Штатов. Однако в отсутствие Лопеса Обрадора достичь важных договоренностей по этому аспекту будет проблематично.