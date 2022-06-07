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В мире7 июня 2022 11:07

Мексика может стать «новой Украиной» для США: президенту Байдену бросили перчатку

Теперь Вашингтону дерзят даже, казалось бы, самые верные союзники
Антон ФОКИН
Теперь Вашингтону дерзят даже, казалось бы, самые верные союзники

Теперь Вашингтону дерзят даже, казалось бы, самые верные союзники

Фото: REUTERS

Со скандалом в понедельник в Лос-Анджелесе открылся Саммит Америк, на который традиционно раз в три года съезжаются главы стран Северной, Центральной и Южной Америк, вплоть до самых маленьких островов Карибского моря. Впервые за 28 лет, прошедших с первого саммита в Майами, Соединенные Штаты принимают эту встречу, которая должна помочь выработать общую стратегию жизни в Западном полушарии и решить его насущные проблемы. Правда в этот раз найти «общие» подходы будет трудно, ведь в Калифорнии не будет руководителей ряда важнейших государств региона.

Примечательно, что причиной стало негостеприимное поведение США — в стране решили не пускать на форум «неправильные» страны, которые не отвечают представлениям Белого дома о демократии. А именно: Венесуэлу, Кубу и Никарагуа.

В результате мексиканский лидер Андрес Лопес Обрадор из солидарности с неприглашенными отказался от визита. Неслыханная дерзость, которую в Вашингтоне расценили как пощечину!

Помимо Мексики в Лос-Анджелес не поехала президент Гондураса Сиомара Кастро. У нее с Белым домом свои счеты. Сиомара Кастро является женой экс-президента Мануэля Селайи, свергнутого в результате военного переворота в 2009 году, который, как полагают супруги, был организован Соединенными Штатами.

Не в будет на встрече и лидера Гватемалы, который решил бойкотировать мероприятие после того, как Вашингтон ввел санкции против генпрокурора страны Марии Поррас Аргета по обвинению в коррупции.

Несмотря на отсутствие ряда региональных лидеров США постараются навязать свою повестку другим странам региона. В Белом доме вынесли на обсуждение такие вопросы как борьба с изменением климата, противодействие коррупции, а также пресечение нелегальной миграции. Последняя тема была бы как раз кстати для беседы с президентом Мексики, если бы тот приехал на встречу, ведь территория этой латиноамериканской страны является главным «поставщиков» нелегалов на территорию Соединенных Штатов. Однако в отсутствие Лопеса Обрадора достичь важных договоренностей по этому аспекту будет проблематично.

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