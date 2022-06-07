Колокольцев наградил чеченских полицейских за проявленную отвагу на Украине

Офицеры участвуя в спецоперации командовали штурмовыми подразделениями и занимались эвакуацией мирных жителей. Фото: МВД РФ

Министр внутренних дел России генерал полиции России Владимир Колокольцев вручил медали «За отвагу» заместителю командира 3-го батальона специального полка полиции имени Героя Российской Федерации А.А. Кадырова МВД по Чеченской Республике подполковнику полиции Джамалдину Юнусову и полицейскому мобильного взвода патрульно-постовой службы Отдела МВД России по Гудермесскому району Чеченской Республики старшему сержанту полиции Ибрагиму Байсултанову.

«Сотрудники полиции проявили личное мужество и самоотверженность в ходе специальной военной операции», - говорится в Указе.

- Награждение прошло в Главном клиническом госпитале МВД России в Москве, где полицейские из Чеченской Республики проходят лечение после полученных ранений, – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В ведомстве сообщили, что Джамалдин Юнусов служит в органах внутренних дел более 15 лет. А в середине апреля подполковник убыл защищать Донбасс со своими подчиненными.

Врачи МВД России обещали вернуть полицейских в строй как можно скорее. Герои с нетерпением ждут этого момента и собираются вернуться в воинскую часть. Фото: МВД РФ

«Штурмовая группа под его командованием Юнусова осуществляла эвакуацию мирных жителей из города Мариуполя Донецкой Народной Республики и освобождала жилые дома от украинских националистов. Во время операции подполковник полиции Юнусов попал под обстрел снайперов и получил множественные огнестрельные ранения», - говорится в наградном документе.

Ибрагим Байсултанов поступил на службу в 2018 году. В апреле он был тяжело ранен при выполнении боевой задачи на территории Луганской Народной Республики.

Врачи МВД России обещали вернуть полицейских в строй как можно скорее. Герои с нетерпением ждут этого момента и собираются вернуться в воинскую часть.

Глава МВД России поздравил полицейских с заслуженными наградами и пожелал им скорейшего выздоровления:

«Вы с честью и достоинством выполняли свой служебный долг. Реакция государства свидетельствует, что любой сотрудник силовых ведомств в случае достойного выполнения служебных обязанностей всегда окажется и востребованным, и награжденным»,

- заявил вручая награды Колокольцев.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В СК России возбуждено еще одно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов) в отношении командира 30 отдельной механизированной бригады ВСУ Александра Зиневича и иных военнослужащих ВСУ, ранее привлекаемых к уголовной ответственности, среди которых военнослужащие 24 отдельной механизированной бригады ВСУ Евгений Кураш, Сергей Поступальский, Роман Мамавко, Николай Янчий, 25 отдельной парашютно-десантной бригады ВСУ Андрей Качанов, Роман Забродский, Андрей Ткачук, Дмитрий Черниченко, Эмиль Ишкулов, Владимир Капитула, 56 отдельной мотопехотной бригады ВСУ Дмитрий Довбий, Сергей Сирченко, Дмитрий Герасименко, Вячеслав Бугайчук, Александр Бондаренко, Мирослав Верховой, Артем Пучков, Геннадий Бойко.

По данным следствия, в период с 5 по 6 июня 2022 года в течение суток указанные военнослужащие отдавали и исполняли преступные приказы о прицельных артиллерийских обстрелах из тяжелых видов вооружения объектов гражданской инфраструктуры городов Донбасса. В результате обстрелов 5 мирных жителей получили ранения и один погиб, повреждены 39 домов и объектов гражданской инфраструктуры, среди которых здание школы. Российские следователи продолжают устанавливать подразделения украинских вооруженных формирований и конкретных лиц из их состава, причастных к обстрелам мирного населения.