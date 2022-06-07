Безработице и инфляции – нет: Владимир Путин перечислил меры поддержки россиян

Владимир Путин признал, что в некоторых отраслях начался спад, а потом напомнил о мерах поддержки. Фото: Михаил Метцель/POOL/ТАСС

Владимир Путин провел традиционное совещание по экономическим вопросам. Он признал, что в некоторых отраслях начался спад, а потом напомнил о мерах поддержки.

- В целом за первые четыре месяца промышленное производство прибавило 3,9%. Но в апреле оно сократилось. Спад наблюдается в автомобильной промышленности и нефтепереработке. Черная металлургия прогнозирует снижение в среднесрочной перспективе. В мае объем розничной торговли с учетом инфляции реально сократился, - перечислил российский лидер.

Зато аграрии и строители отчитались о своем росте. Тоже важно! В год возможного продовольственного кризиса неплохо иметь избыток еды. А строительство, как не раз говорил президент, тянет за собой половину экономики.

Еще глава страны рассказал о рекордно низкой безработице.

- Уровень безработицы в апреле составил 4%, что стало минимальным значением за все время наблюдений. Серьезное достижение! - заявил Путин.

Властям «удалось взять под контроль» и инфляцию. В годовом выражении она составила 17,4%, зато…

- Начиная со второй половины мая рост цен вообще остановился, сейчас инфляция находится на нулевой отметке, - сообщил президент.

Российский лидер перечислил меры поддержки, которые помогают пройти трудные времена:

+ С 1 июня на 10% увеличены пенсии, МРОТ и прожиточный минимум.

+ Часть бизнеса получила отсрочку по страховым выплатам. Правда, пока ей воспользовалась дай бог половина компаний.

+ Ключевая ставка снижена, действует льготные условия по ипотеке.