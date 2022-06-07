Москва ждет погодных аномалий: жители не могут прийти в себя после странного события

В полдень 7 июня у москвичей из обычных радиоприемников полилась немецкая и испанская речь. Люди были в шоке. Фото: Shutterstock

В полдень 7 июня у москвичей из обычных радиоприемников полилась немецкая и испанская речь. Люди были в шоке. Хотя сигналы время от времени пропадали, когда появлялись, звучали громко и четко, в стерео. Позже к ним присоединились Польша, Румыния и Венгрия.

Так вышло, что сотрудники отдела науки Комсомолки все увидели от начала и до конца (хотя странности в эфире продолжаются и на момент, когда пишутся эти строки). Дело в том, что именно во вторник со стороны Солнца ожидался прилет сотен и тысяч метеоров. Их, конечно, не видно, но есть надежда, что они нарушат радиосвязь, и мы их поймаем.

«Нарушили», как же. Явление отметили десятки тысяч людей. Заодно познакомились с программой передач типичной Европы: много разговорного радио (больше, чем в России), много о политике (Россию, естественно, ругают), музыка или «народная» (вроде нашего Стаса Михайлова), или общемировая, но чуть посвежее, чем на российских радиостанциях.

По мнению знаменитого знатока радиосвязи, профессора Владимира Полякова, метеоры ни при чем: в возбуждении находится ионосфера, так называемый слой Es. Он висит высоко над Землей и обычно мало активен.

- Сейчас наступил сезон, ночи короткие, солнечной радиации много, он возбудился, - говорит Поляков, - То, что слышно Испанию, означает, что явление не будет долгим, зона вскоре сместится в Атлантику.

В то же время совпадение мощного метеорного шторма с этим явлением заставляет поднять вопрос: а не разбередили ли метеоры ионосферу? Обычно такие прохождения случаются в жару. Но в Москве сейчас не очень жарко, хотя и солнечно. Значит, грядет аномальная жара? Так или иначе, что вверху, то и внизу: наэлектризованные слои на высоте 80 км критически влияют на погоду. Ждем сюрпризов.

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