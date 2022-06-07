Крымские епархии УПЦ приняли в подчинение патриарху Кириллу

Патриарх Кирилл собрал Священный синод Русской православной церкви Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Для православных верующих в Крыму сегодняшняя дата 7-е июня стала по-настоящему судьбоносной. Патриарх Кирилл собрал Священный синод Русской православной церкви (РПЦ), на котором главными вопросами изначально анонсировались обсуждение ситуации с объявлением независимости Украинской православной церкви (УПЦ) и статуса епархий в Крыму.

Второй вопрос действительно более чем назрел. После возвращения Крыма в состав России православные приходы на полуострове оставались в составе киевской митрополии и подчинялись митрополиту Онуфрию. Кто знает, сколько бы еще продолжалось это полувзвешенное состояние (церковная среда весьма консервативна и служители Господа любого уровня крайне осмотрительны в своих поступках и заявлениях, подобно врачам более всего следуют принципу "не навреди!"), если бы не последние события и решения УПЦ, на соборе которой 27-го мая этого года была провозглашена независимость от Московского патриархата.

РПЦ до последнего не хотела обострять ситуацию, но в Киеве эту проблему решили сами, заодно обвинив патриарха Кирилла в том, что он после начала Россией специальной военной операции не возвысил свой голос против нарушения заповеди "Не убий!" При этом, никто в Киеве не задался вопросом, почему в течение, как минимум, восьми последних лет, свой голос против убийства жителей Донбасса ни разу не возвысил глава Киевской митрополии Онуфрий. Естественно, украинское православное духовенство канонической конфессии делало все под копирку со светских властей Украины. А то, что это само по себе против заповедей, их не волновало.

Поэтому и вряд ли стоит удивляться, что Священный синод РПЦ "в ответ на обращения Преосвященных митрополита Феодосийского и Керченского Платона, митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря, епископа Джанкойского и Раздольненского Алексия, исходя из необходимости сохранения действенной канонической и административной связи с центральной церковной властью для благополучного течения церковной жизни в окормляемых упомянутыми Преосвященными епархиях, учитывая практическую невозможность регулярного сообщения этих епархий с Киевской митрополией" решил:

— Принять Джанкойскую, Симферопольскую и Феодосийскую епархии в непосредственное каноническое и административное подчинение Патриарху Московскому и всея Руси и Священному Синоду Русской Православной Церкви.

- Образовать на территории Республики Крым и города Севастополя Крымскую митрополию в составе Джанкойской, Симферопольской и Феодосийской епархий.

- Главой Крымской митрополии назначить Преосвященного митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря.

Ситуация с Украинской православной церковью и ее решения о «полной независимости и самостоятельности» УПЦ не нашли в Москве взаимопонимания. Синод отнесся к этому достаточно жестко и решительно и объявил, что "самочинные действия по изменению статуса Украинской православной церкви могут привести к новому расколу". И здесь все будет зависеть от дальнейших шагов Онуфрия и иерархов УПЦ. Москва не закрывает диалоговое окно, но снисходительно смотреть на вольности больше не будет.

Тем более, что вместо митрополита Иллариона ОВЦС возглавил митрополит Корсунский Антоний. А Илларион отправляется служить теперь управляющим Будапешстко-Венгерской епархией и отныне будет митрополитом Будапештским и Венгерским. На самом деле пост в нынешнее время очень важный, от которого много что будет зависеть не только в отношениях между РПЦ и Римско-католической церковью, а также церквями в Европе, в том числе, и православными, но и в отношениях между Россией и Венгрией и даже всей Европой.

Напомним, что при принятии шестого пакета санкций против России их предлагали ввести и против предстоятеля РПЦ Патриарха Кирилла. И только совершенно четкая позиция Венгрии против такого решения обеспечила нераспространение6 светских санкций на иерархов церкви в Европе. Кстати, буквально в первые три дня июня Илларион посетил Венгрию, где провел ряд очень важных переговоров. Венгрия в Западной Европе сейчас осталась единственным, наверное, островком традиционных ценностей и защитой христианства. Если падет этот бастион, то Россия останется в одиночку противостоять еврогейским и иным антихристианским ценностям

Впрочем, кадровые решения – это, в большей степени, интересно и значимо лишь для экспертов, а вот что православные Крыма теперь обрели своего настоящего пастыря. Это гораздо важнее. И есть все основания полагать, что если Онуфрий и дальше продолжит проводить в своей конфессии политику продолжения украинизации, то уже вскоре под Московский патриархат РПЦ перейдут епархии и в Херсонской, Запорожской, Харьковской и целом ряде других областей Украины. Можно даже сказать, когда-то Украины.