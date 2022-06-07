Генерал Андрей Гурулев: Мы все оружие Восточной Европы за три месяца на Украине перемололи

Зеленский заявил, что Украина ежедневно теряет от 60 до 100 человек убитыми Фото: Александр КОЦ

ВОЮЕМ НЕ КАК В ПЕРВЫЕ МЕСЯЦЫ

Сергей Мардан:

- Не знаю, насколько ловко вам говорить про вашего коллегу - главу комитета Госдумы по обороне генерала Картаполова, но он заявил, что у российских войск на Украине практически нет потерь. Как так может быть?

Андрей Гурулев:

- Мне элементарно просто про Картаполова говорить. Потому что мы долго служили вместе. Он заявил, что потери минимизированы, исходя из того, что полностью сменилась тактика наших войск на Украине. Раньше это были глубокие рейды, когда войска проходили сотни километров в сутки, занимая рубежи. А сейчас идет планомерное огневое поражение противника, ударами авиации, ракетных войск, артиллерии. И только после того, как противник подавлен, люди уже продвигаются. Берут местность, которая уже огнем пройдена. Поэтому и потерь - минимум.

Второй момент – если вы заметили, исчезла тема ударов по нашим войскам и территориям украинскими ракетами «Точка У». Это значит, все их пусковые установки уже утилизированы. И с американскими гаубицами хвалеными 777, которые были поставлены Украине, нашли способ бороться.

У нас неплохо работают сейчас войска радиоэлектронной борьбы, они точно засекают позиции артиллерии противника. После чего наносится удар и потихонечку все это дело вышибается.

К сожалению, не всегда удается предотвратить обстрелы городов. Они спонтанны. Мобильные группы где-то выскакивают, обстреливают дома, зная, что с их стороны ответа не будет, и так же быстро убегают.

А вообще без потерь на войне не бывает. Хотя для нас, конечно, каждая жизнь важна.

Мардан:

- Пока идут бои, нужно ли вообще говорить о потерях? Нужно ли открытость? Или это глупо и нерационально - вводить людей в психоз такой честностью?

Гурулев:

- Не надо людей вводить в психоз. Надо рассказывать о подвигах наших воинов. И вот этого не стесняться. Надо этим гордиться. Тем более, что успех у российских войск есть. Это ж признаем не только мы, а весь мир. Скрепя зубами, но признает. И пытается, другого слова не подберешь, нам сильнее нагадить. Вы посмотрите, везде, где российские войска прошли, украинская армия с нацбатами стараются все разрушить. Потому что прекрасно понимают, что эти территории уже никогда к ним не вернутся. А России придется вкладывать деньги, чтобы все восстановить. И не в том виде, которое есть, потому что с советского времени Украина в это ничего не вкладывала, ничего там сильно не менялось...

А ведь люди, которые там живут, должны работать и зарабатывать. Это наша обязанность. Ну, это ж видно.

УКРАИНСКИЕ ВОЙСКА ПОТЕРЯЛИ 80-90 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК

Мардан:

- Зеленский заявил, что Украина ежедневно теряет от 60 до 100 человек убитыми, а дальше поразившая меня фраза: «и что-то около 500 раненых в день». Вы, как военный, что скажете? Какие реально потери несет украинская армия? И почему вдруг Зеленский решил назвать эти цифры?

Гурулев:

- Потому что в украинском обществе зреет недовольство. Там ведь первые два месяца фактически русские воевали с русскими, то есть, костяк тех, кто держал в руках оружие, были из центральных, южных и восточных областей Украины. А потом товарищ Зеленский провел мобилизацию на западе Украины. И эти люди сейчас массово бросают в интернет ролики про то, что они не хотят умирать на Донбассе, им вообще этот Донбасс фиолетов.

А слова Зеленского брошены по принципу пол-потолок. Они же потери не считают. Раненых не вытаскивают, погибших не собирают. Они массово валяются на поле боя и нашим войскам приходится этими похоронными делами заниматься. Причем, понятно, что хоронят в общих могилах…

Мардан:

- Установление личности часто невозможно.

Гурулев:

- Да. И родственники не могут понять, где их дети, сыновья, мужья, братья. Идет недовольство. Как бы не старалась украинская пропаганда это все замолчать. И это уже не зерно сомнения, а вал сомнений, накатывающий на украинский народ, который прекрасно понимает, что одно дело слушать Зеленского, и другое – знать, что близкие люди исчезли.

Мардан:

- По вашим оценкам, сколько они уже потеряли людей?

Гурулев:

- Погибшими не менее 30 тысяч. А если вместе с ранеными, то, согласно опыту любых боевых действий, умножайте на 3, на 4.

Мардан:

- То есть, 120 тысяч выбито из украинской армии?

Гурулев:

- Ну, легко раненые лечатся и возвращаются в строй. Реально, я думаю, 80-90 тысяч уже в строй не вернутся. Отсюда полная мобилизация, всех, кого ни попадя, гребут. И нехватка той же экипировки, оружия. Потому что столько даже при помощи Запада тяжело обеспечить.

Генерал Андрей Гурулев. Фото: Валерий Матыцин/ТАСС

ВЫВОДЫ НАСЧЕТ БЕСПИЛОТНИКОВ СДЕЛАНЫ

Мардан:

- Вот про оружие с Запада поподробнее.

Гурулев:

- Когда украинские солдаты жалуются, что с пулеметом «Максим» позапрошлого века воюют, это да, впечатляет! Но «Максим» – не самый плохой пулемет даже в наше время. А все остальное – что им Запад дает, начиная с американских винтовок М14, уже не лучший вариант. Противотанковые «Джавелины», «ЛАВы» часто не срабатывают из-за истекшего срока годности или неграмотного обращения. А умельцы в ДНР и ЛНР освоили небольшой ремонт этих трофеев, и используют в обратную сторону.

То же самое - гаубицы. Запад их Украине, конечно, поставляет, но если откровенно, на такой серьезной технике у них часто сидят наемники. И когда они вышибаются, восполнить их потери крайне затруднительно.

Мардан:

- С Украиной понятно. А почему в России волонтеры собирают деньги на коптеры для наших войск? Нам их не хватает? Как же так!

Гурулев:

- Уже выводы сделаны. И, насколько я знаю, общаясь напрямую с каждой группировкой, участвующей в спецоперации, насыщение войск беспилотниками началось. Сказать, что их там предостаточно? Это была бы неправда. Но то, что было месяц назад и сейчас – небо и земля.

Да, мы готовились. Но мы рассчитывали совершенно на другие военные действия, давайте уж правду говорить.

Тут как раз ничего скрывать не надо. А надо ставить задачи нашей промышленности. Я уверен, в ближайшее время мы все изъяны, которые у нас были поначалу, исправим.

БЕРУТ КАРТУ И БЬЮТ

Мардан:

- Украинцы постоянно повышают ставки. Раньше просили у Запада «Джавелины», потом - гаубицы, теперь — дальнобойные ракетные системы «Хаймерс». Вот сколько им надо этих систем, чтобы перевернуть боевые действия в свою пользу?

Гурулев:

- Чтобы применить такую систему залпового огня на расстоянии 50 километров, надо четко понимать, где цель. До нее надо или добежать, или долететь, или ее еще как-то увидеть – цель движимая или нет, защищенная или нет. Если выбить систему разведки и управления огнем, то «Хаймерсы» бесполезны. Вот что Украина делает сейчас? Она своими «Градами» долбит по жилым домам Донецка! Почему?

Мардан:

- Не понимают, куда бьют? Наугад?

Гурулев:

- Они все понимают. Но разведка либо выбита, либо ей даже не заморачиваются. Карту берут – грубо, город Донецк – в центр навели и понеслось. Им уже без разницы. Им просто надо как-то отчитаться, что они воюют, наносят удары. А убивают-то детей, учителей...

Для нас очень важно сейчас – не давать им ничего завозить — ни оружие, ни системы разведки, ни боеприпасы. Их надо уничтожать, и в принципе у нас это получается. Не на 100 процентов. Но так и не бывает никогда. Все равно что-нибудь протащат, припрячут.

Второй момент. Если вы думаете, что США или Британия поставят Украине что-то такое великое, что лучше нашего? Да я вас умоляю! Нашему «Смерчу» вообще равных нет в мире. Им еще до него плясать и плясать…

Мардан:

- А почему они им не поставят те же «Смерчи», которых на складах бывших соцстран Восточной Европы должны быть полно?

Гурулев:

- Нет у них там ничего. Было бы – уже бы поставили. Давайте посмотрим на вещи реально. Почему появились американские гаубицы? Да потому, что то советское оружие на складах Восточной Европы кончилось. Мы его за три месяца перемололи!

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