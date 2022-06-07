Готовит ли Киев тайные армии для перелома на фронте

В условиях современности некие тайные украинские армии, готовые переломить ситуацию на фронтах, скрыть сложно. Фото: REUTERS

Военный эксперт, член Изборского клуба Владислав Шурыгин рассказал об этом ведущему радио «Комсомольская правда» Сергею Мардану.

ПЕРЕМОГА ОТМЕНЯЕТСЯ

Сергей Мардан:

- Владислав, можешь нам объяснить по поводу «Хаймерсов»? Вроде их поставки Украине - не решение всех ее проблем. Но американцы тоже не дураки, если они их Киеву отправляют, значит рассчитывают затормозить наше наступление. Или вообще внести перелом?

Владислав Шурыгин:

- Украина же мечтала не просто о «Хаймерсах», а о крылатых ракетах к ним с дальностью до 380 километров и очень высокой точностью, чтоб угрожать территории России. Потому что без этих ракет «Хаймэрс» – всего лишь аналог нашего знаменитого «Смерча».

Американская реактивная система залпового огня М142 HIMARS. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мардан:

- Но чем-то же американские «Хаймерсы» от «Смерча» отличаются?

Шурыгин:

- Они очень близки. Калибр «Смерча» 300 миллиметров, у «Хаймерса» - 230. У «Смерча» восемь направляющих, у «Хаймерса» - шесть. А дальность у них примерно одинаковая при стрельбе обычными реактивными «карандашами» – от 80 до 160 километров. Поэтому какого-то чудо-оружия у Украины не появится.

Во-вторых, поставка 10 или даже 20 этих комплексов, не решит всех задач Киева от слова «совсем». Да, это может продлить конфликт, как и вообще поставка любого оружия. Но Украина выдает это как за великую перемогу. Что на какое-то время позволит дальше оболванивать украинское население.

ПЛАН — ИЗМОТАТЬ РОССИЮ

Мардан:

- А у тебя нет ощущения, что американцы сами впали в эту украинскую блуду – сплошной пиар на конфликте? И оболванивание уже населения США — как здорово мы помогаем Украине победить Россию.

Украинские артиллеристы ведут огонь из британской гаубицы M777. Фото: REUTERS

Шурыгин:

- Конечно, для американцев это тоже пиар. Им надо показывать, что они со всей силы борются за Украину. И все время раздвигают рамки возможного. Только эти рамки уже выбрали все, что могли дать Киеву, но не вызвали бы прямой конфликт США с Россией.

Поэтому каждая железка и выдается Байденом и Зеленским за что-то уникальное, которое вот прямо сейчас перевернет ход боевых действий. На самом деле Байден — тоже заложник своей же идеи, что Москва – колосс на глиняных ногах. Что за два-три месяца Россия исчерпает все военные возможности, «Калибры» у нее закончатся, и она приползет мириться. А ей уже продиктуют условия. По этому плану Запад и действует. И санкции вводит. Потому что если признать, что Россия не встала на колени, а втянулась в спецоперацию и ведет ее эффективно, то возникает вопрос — кто в Америке должен нести за этот просчет ответственность?

Военный эксперт Владислав Шурыгин. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

ВЫИГРАТЬ ЛИШНЮЮ НЕДЕЛЮ

Мардан:

- Сколько американцы должны дать Украине «Хаймерсов», что бы драматически поменять расклад на фронте?

Шурыгин:

- Так вопрос вообще не стоит. Можно поставить и 500 штук. Вопрос – кто ими будет стрелять и как? Воюет не оружие, воюют люди. Вот есть американская система ведения войн. Они кое-как пытались натянуть ее на украинскую реальность. И она работает, но слабее, чем в Вашингтоне от нее ждали. Поэтому что бы ты еще Украине не дал, это не изменит сам ход противостояния. Может ее продлить, увеличить количество жертв, но не перелома не принесет.

Мардан:

- То есть, речь о том, чтобы затянуть конфликт, выиграть лишнюю неделю или месяц? И никто не строит иллюзий, что украинская армия победит российскую?

Шурыгин:

- Таких иллюзий уже точно ни у кого нет. Осталась одна иллюзия - измотать российскую армию до такого состояния, чтоб диктовать свои условия.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS

ЕСТЬ ЛИ У ЗЕЛЕНСКОГО РЕЗЕРВЫ

Мардан:

- По украинским каналам советник офиса Зеленского Арестович уже выдвигает новую идею. Вот если бы у нас была пара свежих армейских бригад, хорошо вооруженных, тогда все бы изменилось... А они не могут где-то на территории Польши форсировано готовить эти «свежие бригады»?

Шурыгин:

- На этот вопрос может ответить только разведка. Но пока мы нигде не видим у Киева таких мощных резервов — тайных армий. Их сложно скрыть в современных условиях. Ни одна украинская бригада, которая с самого начала воюет, не исчезла с фронта, никуда не пропала, просто потери, которые они несут, уже настолько огромны, что пополнять их можно только за счет резервистов. Их просто вычерпывают из городов и сел и сразу отправляют на фронт.

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