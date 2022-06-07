Итальянский МИД назвал «серьезными и опасными» последние заявления Дмитрия Медведева

В Италии не оставили без внимания заявления Дмитрия Медведева о «врагах России». Фото: Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

В Италии не оставили без внимания заявления Дмитрия Медведева о «врагах России». Экс-президент России назвал этих лиц, не конкретизируя имен, «ублюдками и выродками», признался, что ненавидит их.

Больше всех, что называется, «проняло» главу местного Министерства иностранных дел Луиджи Ди Майо, назвавшего высказывания экс-президента России очень серьезными

- Заявления Медведева очень серьезны и опасны. Это неприемлемые слова, которые нас сильно беспокоят еще и потому, что они исходят от заместителя председателя Совета безопасности России. Это не знак диалога, это не открытие к прекращению огня, это не попытка найти мир, но это недвусмысленные слова угрозы в адрес тех, кто настойчиво стремится к миру, - цитирует высокопоставленного дипломата агентство Ansa.

- Мы обязаны прекратить нагнетать напряженность провокациями и угрозами. Повторяю: для достижения мира недостаточно открытости Украины и подталкивания международного сообщества, необходима готовность России и Путина к диалогу. Сегодняшние заявления не оставляют сомнений и отодвигают поиски мира от российской стороны. Скорее, они дают толчок кампании ненависти против Запада, против тех стран, которые настойчиво добиваются прекращения военных действий в Украине, - заявил Ди Майо.

Буквально накануне, 6 июня, посол в Российской Федерации в Риме Сергей Разов был вызван в МИД Италии из-за прозвучавших ранее претензий в адрес итальянских СМИ, участвующих в ведении антироссийской кампании.