«Болонская система из нас вышла, а мы из нее - нет»: как аукнется российским студентам новое заявление Минобрнауки

Профессор ВШЭ считает, что у российского образования есть потенциал Фото: Алексей БУЛАТОВ

Болонский процесс – звучит загадочно, но на самом деле это простая вещь: мы в России учим студентов по неким общим европейским стандартам. Наши дипломы признаются на Западе. Четыре года – бакалавр. Еще два – магистр. За этой простотой – куча нюансов, но что теперь их обсуждать. России в Болонской системе не понравилось. Она уходит.

Или – нас уходят? Весь май чиновники говорили о намерении России покинуть Болонский процесс. Но вдруг замминистра науки и высшего образования России Дмитрий Афанасьев объявляет, что вузы России уже исключили из Болонского процесса. Еще в апреле, пояснили Kp.ru в пресс-службе министерства, 35 стран-членов Европейского пространства высшего образования (ЕПВО) поддержали призыв приостановить права России на участие во всех структурах и мероприятиях ЕВПО, включая Болонскую группу сопровождения, рабочие и целевые группы, группы взаимного обучения и аналогичные структуры. Вместе с Россией «ушли» и Белоруссию.

«Я бы сказал, что это Болонская система из нас вышла, а не мы из нее», - подытожил Дмитрий Афанасьев.

Ясность – лучше «Санта Барбары» с долгим разводом. Все, мы не в ней. Но что теперь будет, и что все это значит?

УШЛИ ИЛИ НЕ СОВСЕМ?

По словам профессора ВШЭ Ирины Абанкиной, Россию не исключали из процесса, а сделали невидимыми.

- Мы перестали быть участниками процесса: приостановлено наше участие в обсуждениях, наши программы, прошедшие аккредитацию, стали не видны. Приостановлено зарубежное научное руководство, стажировки, рецензирование, участие в научных советах. Также есть отчисления наших студентов. Разрушение контактов заметно и будет иметь последствия. В ответ на эти действия мы заявили, что будем продвигаться с опорой на собственные стратегии высшего образования. И потенциал у нас есть.

ЧТО ИЗМЕНИТСЯ В ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ?

По крайней мере в ближайшие год-два ничего. Потому что уровни образования, стандарты установлены законом. Кроме того, с 2015, уточнила Ирина Абанкина, 70-80% выпускников вузов - бакалавры, а это несколько миллионов человек. Все это изменить не так просто и нужно время. Вот и предстоящая приемная кампания 2022/2023 учебного года пройдет так, как и планировалось до заявления Болонской группы: набор открыт на бакалавриат и магистратуру.

А потом, говорят в Минобрнауки, у нас появится новая национальная система высшего образования. Пока ее еще не разработали, но это будет “уникальное сочетание специалитета, бакалавриата и магистратуры”. Университетам дадут возможность определять, какая форма наиболее востребована для экономики и даже конкретной отрасли. Судя по разъяснениям министерства, могут ввести ряд ограничений, которые не позволят бакалаврам, например, журналистики поступать на инженерные специальности. А такие сложные направления, как, например, врачебное, станут специалитетами, поскольку требует больше времени для обучения, чем бакалавриат.

СОХРАНИТСЯ ЛИ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОБМЕН?

Теоретически да, но неясно, в каком формате и на каких условиях российские студенты смогут продолжать учебу или строить карьеру за рубежом, а иностранцы - учиться в России.

- Мы на седьмом месте в мире по привлечению иностранных студентов, и среди них много из дружественных России СНГ, Китая, Ирана, Латинской Америки, - говорит Ирина Абанкина. - Надеемся на сохранение контактов. Но падение наших программ в рейтингах, конечно, скажется, и иностранные студенты призадумаются о признании российских дипломов за рубежом, стоит ли к нам ехать.

СМОЖЕМ ЛИ ВЕРНУТЬСЯ ИЛИ МЫ ГОРДЫЕ?

- Болонский процесс - это площадка для диалога, на принципах добровольного участия. То есть это решение приостановить наше участие - это не как исключение страны из Совета Европы. Думаю, возврат России в Болонскую систему возможен, ведь решение было принято по политическим мотивам, но со временем связи начнут восстанавливаться, - выразила надежду профессор.