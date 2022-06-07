Где в России лучшие условия для виноделия?

Уже третий раз в деловую программу Петербургского международного экономического форума, который пройдет с 15–18 июня, включена сессия о виноградарстве и виноделии.

В сессии «Виноградарство и виноделие: научный ренессанс» примут участие генеральный директор АО «МОЕ ВИНО» Арсен Карапетян, Председатель Правления Ассоциации «Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России» Дмитрий Киселев, Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, первый заместитель генерального директора АО «ПАО «Массандра» Валерий Тройчук, начальник лаборатории генетических технологий виноградарства и виноделия Дмитрий Федосов. Модератор – президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

- Наша страна всегда была одним из лидеров в развитии системного научного подхода в сельском хозяйстве, промышленных биотехнологиях. Сегодня для этих целей в рамках реализации Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий на 2019-2027 годы создан Курчатовский геномный центр мирового уровня, отвечающий на национальном уровне за разработку на основе генетических исследований передовых технологий и их внедрение в сельское хозяйство и промышленные биотехнологии. Именно современное виноградарство и виноделие остро нуждается в научном подходе, – отметил Дмитрий Киселев.

Широкая винодельческая география России и создание вин из уникальных автохтонных сортов винограда с их аутентичностью – визитная карточка нашей странны. У нас уже несколько лет серьезное внимание уделяется развитию основы качества винодельческой отрасли – ее сырьевой базы.

По словам Михаила Кавальчука, виноградарство и виноделие становится теперь наукоемкой отраслью агропрома. Уже сегодня можно выращивать отечественные сорта винограда и развивать передовые технологии винного производства, в том числе опираясь на современные достижения генетиков, микробиологов и других ученых.

Впервые на ПМЭФ будет представлена полноценная тематическая площадка Фонда Росконгресс и Россельхозбанка «ВиноГрад», посвященная виноделию и виноградарству. Она расположена в Пассаже «Экспофорума» и будет сочетать в себе уникальные форматы: презентации вин, дегустационные сессии, открытые дискуссии с экспертами винодельческой отрасли, питч-сессии, дебаты, лекции, вечерние культурные мероприятия.