Сергей Шойгу: Из России теперь можно проехать по материку в Крым

Министр обороны рассказал о ходе спецоперации. Фото: mil.ru

Освобожден ли Северодонецк и сколько украинских солдат оказалось в плену? Об этих и других фактах и цифрах спецоперации рассказал Министр обороны России. Kp.ru приводит главные выдержки из его доклада на совещании в военном ведомстве.

- Полностью освобождены жилые кварталы города Северодонецк. Продолжается взятие под контроль его промзоны. В целом на сегодня освобождено 97% территории ЛНР.

- Общее количество сдавшихся в плен военнослужащих ВСУ (вооруженных сил Украины. - Ред.) - 6.489 человек.

- От мин полностью очищен завод «Азовсталь» и мариупольский морской порт. Он принял первые грузовые суда. Приступил к работе морской порт Бердянска. Готовы к погрузке зерна в этих портах.

- В штатном режиме функционирует самая крупная в Европе Запорожская атомная электростанция, которая способна вырабатывать до половины всех мощностей атомной генерации Украины.

- Продолжается бесперебойная работа 33 угольных шахт, 2 нефтяных и 14 газовых месторождений, перешедших под контроль ДНР и ЛНР в ходе спецоперации.

- На освобождённых территориях сосредоточено 57% мощностей металлургической промышленности Украины.

- Совместными усилиями Минобороны России и «Российских железных дорог» созданы условия для возобновления полноценного движения между Россией, Донбассом, Украиной и Крымом на 6 железнодорожных участках. Приступили к доставке грузов в Мариуполь, Бердянск и Херсон.

- Открыто автомобильное сообщение с территории России по материковой части в Крым.

- Возобновлена беспрепятственная подача воды по Северо-крымскому каналу.

- Потенциал агропромышленного комплекса на освобожденных территориях - 10 миллионов тонн зерна и 1,4 миллиона тонн овощей в год.