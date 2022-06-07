Объявленный в розыск писатель Дмитрий Глуховский ответил бравадой на уголовное дело: «Готов повторить все, что там сказано!»

7 июня стало известно, что МВД России объявило в розыск писателя Дмитрия Глуховского Фото: Борис КУДРЯВОВ

7 июня стало известно, что МВД России объявило в розыск писателя Дмитрия Глуховского, автора антиутопических романов «Метро 2033», «Сумерки», сценария к фильму «Текст». Однако оснований ведомство не озвучило, только сообщив, «разыскивается по статье УК».

Через некоторое время одолеваемый СМИ автор сам вышел на связь и прокомментировал дебютное дело.

— Моя первая уголовка! — написал в соцсетях Глуховский. — Меня обвиняют в дискредитации Вооруженных Сил РФ за пост в Инсте*. Статья 207.3, часть 2. В качестве отягчающих обстоятельств — обвинение Президента РФ. Готов повторить все, что там сказано.

Как оказалось, заочно арестовали Глуховского еще 13 мая. Помимо неправомерных заявлений о спецоперации в соцсетях, писатель долго и упорно высказывался в русофобском ключе, каждый раз искренне надеясь на успех провокации: называл идею о советском народе-победителе «мифом», сравнивал «Азовсталь» с Брестской крепостью и называл Россию «поехавшей окончательно» — «в юго-западную сатрапию».

Резкость суждений Глуховский смог себе позволить, поскольку уже уехал из России (хоть и получал тут премии довольно регулярно), как сообщал эмигрантский канал RTVI. Писатель имеет гражданство России и Израиля, а также виды на жительство в Германии и Испании.

Дмитрий Глуховский прославился в основном среди молодого читателя благодаря серии романов «Метро», книгам «Будущее», «Пост», а также реалистическому роману «Текст», экранизация которого Климом Шипенко вызвала бурный резонанс. По мотивам книжной серии «Метро» разработчики из студии 4A Games выпустили серию игр Metro. Также шла работа над экранизацией «Метро 2033», однако в апреле она встала «на паузу». Деталей о причинах остановки производства не огласили, однако известно, что в марте фирму 1-2-3 Production, которая занималась проектом, покинули два основателя.

СПРАВКА «КП»

Согласно букве закона, по статье 207.3, часть 2 Глуховскому может грозить:

- Штраф в размере от трех до пяти миллионов рублей

- Либо принудительные работы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет

- Либо лишение свободы на срок от пяти до десяти лет

*Социальная сеть Instagram, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории России, заблокирована РКН

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