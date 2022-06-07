Прощай, подушка безопасности: В России начали выпускать «упрощенные», зато дешевые автомобили

Первый такой транспоорт 8 июня сойдет с конвейеров «АвтоВАЗа» Фото: Анатолий ЖДАНОВ

РЕМНЯ НЕ ХОТИТЕ?

Свежая шутка из мира автомобилистов: «Была у нас «ЭРА ГЛОНАСС», а теперь наступила «эра упрощенки».

Невеселый юмор этой присказки в том, что «ЭРА ГЛОНАСС» - электронная система, оперативно сообщающая спасательным службам, что автомобиль попал в ДТП, и его местонахождение. Производители были обязаны устанавливать ее на грузовой и пассажирский транспорт. Она спасла не один десяток жизней, но многие автомобилисты ее недолюбливают - система делает автомобиль дороже.

Теперь от нее можно отказаться: ЭРА ГЛОНАСС попала в перечень компонентов, которые из-за дефицита импортных комплектующих разрешено не устанавливать на автомобили. Это и есть эра упрощенки.

Она коснулась и других узлов автомобиля. Весной правительство разрешило выпускать машины и без преднатяжителей ремней безопасности, подушки безопасности и прочих систем, которые делали управление автомобилем более комфортным и безопасным. Всему виной – проблемы с поставками импортной электроники, которая входит во все эти системы.

Действовать такое разрешение будет год. Автозаводы могут получить его до 1 августа 2022 года. Значит, упрощенные автомобили можно будет выпускать до 1 февраля 2023 года если не поступит новых «вводных».

Чтобы не было обмана, в техпаспорте необходимо указывать, каких компонентов нет в машине.

ЗАТО НА ЖИВОТ НЕ ДАВИТ

Уже сегодня, 8 июня, по упрощенной системе начнут выпускать популярную Lada Granta — это подтвердил kp.ru руководитель первичной профсоюзной организации АО «Автоваз» Валерий Королев.

- После того, как завод находился в простое (почти весь май, - Ред.), начались подготовительные работы - сварка, окраска, а 8 числа начнется сборка автомобилей, - сообщил он.

Однако каких конкретно узлов не будет на машине, выпущенной по новым правилам, он не сказал. Ранее эксперты писали, что не будет системы «ЭРА-ГЛОНАСС», а также ABS, подушек безопасности, усилителя руля и автоматических стеклоподъемников.

- Сложно сказать, - прокомментировал эти сообщения Королев. - Ситуация меняется чуть ли не каждую минуту - одни поставщики отказываются, другие появляются…

Во всяком случае, автозаводцы стараются навесить на автомобиль по максимуму разных дополнительных функций, это делает автомобиль дороже - а значит, заводу и прибыль больше. А разрешение на «упрощенку», полученное российскими предприятиями от Росстандарта, это экстренная мера, позволяющая не останавливать конвейер, если вдруг прекратятся поставки какого-либо узла. Ожидается, что в июле по упрощенке будут собираться Нивы и Largus.

Соответственно, цена на такие машины будет ниже. Что касается «Гранты», то дилеры уже озвучивают цену на «упрощенный» вариант - от 640 до 840 тысяч рублей. Нынешняя цена на «прежнюю» Гранту с подушками и системой ЭРА-ГЛОНАСС стартует от 728 тысяч.

Впрочем, найдется в России немало водителей, которые, наоборот, обрадуются шагу в прошлое. Это поколение тех, кто ездил на «Жигулях» первых моделей и недолюбливал ремни безопасности за то, что те «давят на живот».

КСТАТИ

Вездеходам европротокол не нужен

А вот производители грузовиков работают по упрощенной схеме еще с весны.

- Часть автомобилей мы выпускаем по такой схеме уже с апреля, но это касается не более 10% нашего объема продукции, - рассказал kp.ru руководитель пресс-службы АО «КамАЗ» Олег Афанасьев. - Это автомобили старого поколения, в частности, вездеходы. На них сейчас не применяются нейтрализаторы отработавших газов, и экологический класс стал ниже. Но эти машины используются внутри страны, вне городов, так что там и нет большой необходимости в жестком соблюдении экологических требований Евро-5. Кстати, об этом мало говорят, но в США и Австралии к автотранспорту, работающему в схожих условиях, не применяются жесткие экологические требования. Все другие системы безопасности и системы, облегчающие управление автомобилем, у нас остаются. А основная масса наших автомобилей выпускается и с соблюдением экологических требований.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

«Езде на таких машинах нужно обучаться заново»

- Машина будет лишена, по большому счету, всей современной электроники, систем безопасности, - сказал kp.ru автоэксперт Андрей Ломанов. - Мы долго шли к тому, чтобы автомобиль был комфортабельным, а пришли к ситуации прошлого века. Отсутствие системы курсовой устойчивости ESP увеличивает риск попадания в аварию. Эта система чутко подтормаживает каждым колесом при малейшем заносе на скользкой дороге. Если ее нет, то водитель сам начнет подруливать — если нет достаточного опыта, то занос еще больше усилится. Система антиблокировки тормозов ABS в меньшей степени, но тоже влияет на безопасность — предотвращает занос при резком торможении, позволяет сохранить управляемость автомобиля, хоть и делает тормозной путь несколько длиннее. Водители со стажем помнят автомобили без этой системы — чтобы не заносило, надо было делать частые пульсирующие нажатия на педаль тормоза. Придется вспомнить этот навык или заново ему обучиться. Не будет системы преднатяжения - ремень безопасности хоть и не даст в случае аварии вылететь через лобовое стекло, но может нанести дополнительные травмы - переломы ребер, повреждения внутренних органов.

По мнению эксперта, электронные системы привели к тому, что управление машиной стало значительно проще, и многие водители не готовы к вождению авто в первозданном виде.

- Если у водителя нет соответствующего опыта, то перед покупкой «упрощенного» автомобиля хорошо бы поездить на нем с инструктором, - рекомендует Ломанов.

А вот производители грузовиков работают по упрощенной схеме еще с весны. Фото: Михаил Метцель/ТАСС

КСТАТИ

Фото: Дмитрий ОРЛОВ

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Дорого и мало

За май во всей России было продано всего 24 268 легковых автомобилей. Это на 83,5% меньше, чем в мае 2021 года. Причины понятны - подавляющее большинство российских автозаводов стояли из-за нехватки комплектующих. А стоимость машин взлетела до небес, многие просто не в состоянии позволить себе такую роскошь.

Фото: Дмитрий ОРЛОВ

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

А как там «Москвич»?

Пока АвтоВАЗ осваивает выпуск машин по-старинке, потихоньку поступают новости о «Москвиче». Напомним, весной московский автозавод Renault перешел в собственность столичных властей и там будут выпускать «Москвич». Подробностей об этом не так много, вот что известно на данный момент.

Когда?

Планируется, что выпуск легковых автомобилей начнется уже с этого года

Сколько?

Предполагается, что на «Москвиче» будут выпускать 30-40 тысяч авто в год.

Что за машина?

Недорогая легковушка. Сначала с традиционным двигателем, впоследствии — электромобиль.

Кому она нужна?

Такси и каршерингу — они ждут-не дождутся. А может, и автолюбители начнут покупать.

Сами сделаем?

В перспективе - обязательно. Но на первых порах это будет иномарка, скорее всего, китайская. Электромобиль будет камазовский, возможно в содружестве с тем же Китаем.

Рабочих сократят?

Нет. Мэр Сергей Собянин пообещал максимально сохранить штат работников.