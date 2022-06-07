"Девяносто процентов - представители секс-меньшинств": певец Данко перечислил "нормальных мужиков" в шоу-бизнесе

Певец Данко. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

В битве певца Данко и балерины Анастасии Волочковой - очередной раунд. Сначала он назвал ее "позором Большого театра", затем она едко ответила артисту. Мол, уж кому-кому, а не певцу Данко ее судить. "Он бросил жену с больным ребенком - порядочные люди так не поступают!", - в гневе объявила королева шпагатов и нарвалась на столь же едкий ответ. В интервью kp.ru Александр Фадеев (настоящее имя Данко) рассказал о закулисье балета, к которому имеет непосредственное отношение, отношении к отъезду Аллы Пугачевой и "голубых" скандалах шоу-бизнеса.

- Чья бы корова мычала..! - сразу заявил kp.ru Данко в ответ на претензии балерины. - От "яжматери" Волочковой родная дочь ушла к отцу и уже почти четыре года живет в его доме. Возможно, знаменитая мама ограничена в правах? Иначе как объяснить, что Волочкова даже не знает адрес, где живет ее дочка? Она много лет льет грязь на отца своей дочери, поэтому дорога в тот дом ей закрыта. Так что Волочковой о детях лучше молчать. В отличие от меня - человека, который регулярно платит алименты, и вообще красавчик.

- А что вообще вы с Анастасией не поделили? С чего всё началось?

- Началось с программы "Секрет на миллион", в которой я недавно участвовал. И Лера Кудрявцева то ли спросила что-то про Волочкову, то ли я сам сказал, что она лошадь... Я вообще-то профессиональный артист балета и хорошо понимаю, о чем говорю. Столько лет в Большом театре танцевал, я даже Уланову помню. Тогда в области балета мы были впереди планеты всей. И балерины тех лет никогда бы не позволили себе вызывающего поведения, это были служители искусства. А Волочкова берет и дискредитирует профессию, предает достижения великих. Что люди после этого подумают о балете и балетном искусстве? Что это пьяный базар какой-то!

- В последние месяцы все знаменитости переругались. И почему-то всё чаще разоблачают представителей нетрадиционной ориентации, называя имена Галкина, Васильева, Цискаридзе... Что там у вас творится в шоу-бизнесе?

- Знаете, есть мнение, что все артисты балета - поголовно геи. Но раньше такого не было. Может, одного из тридцати в чем-то подозревали, и то не знали наверняка. Поэтому для меня до сих пор удивительно, как Цискаридзе стал премьером Большого. Потому что это был первый мужчина в театре, который носил женские заколочки, женские чулочки, какую-то женскую сумочку... Мы когда работали при Григоровиче, мужеложество считалось преступлением. Артисты танцевали Спартака, Ивана Грозного - такие жесткие мужские роли. А Цискаридзе был другой. До сих пор помню, как вся труппа над ним смеялась. Если бы у всех этих цискаридзе не было прикрытия сверху, сомневаюсь, что они бы чего-то добились.

И вот сейчас он на ТВ, хотя я считаю, что это не лучшая замена Галкину (Цискаридзе заменил ведущего в телешоу "Сегодня вечером". - Ред.). Галкин по сравнению с Цискаридзе просто брутальный натурал, мужичище, Илья Муромец в квадрате! У того хотя бы Алла есть, а Николая никогда даже не видели с женщиной. Я не обвиняю никого. Но есть какие-то очевидные вещи. Если ты видишь банан, значит, это банан.

Анастасия Волочкова. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Александр Васильев как-то сказал, что "мода придумана геями". А шоу-бизнес?

- Думаю, ни для кого не секрет, что процентов 90 в шоу-бизнесе - представители секс-меньшинств. А знаете, почему? Да потому что сами зрители любят это! Когда артисты перья на себя надевают, ведут себя, как девочки. Вы посмотрите на звезд: что носит человек, как он говорит, как себя ведет на сцене. Сплошной радужный флаг! И народу это заходит, они хлопают, платят деньги. У нас над артистами принято смеяться: всем фриков подавай, каких-то убогих уродцев. А нормальных, достойных мужчин не надо.

- Ну, подождите. Есть же, например, Стас Михайлов. Нам ним особо не посмеешься - такой классический любимец женщин.

- Да, есть. Но их мало. Михайлов, Лепс, Агутин, Вова Пресняков - нормальные мужики. А на остальных пробы ставить негде! Не хочу называть имена, но они и так очевидны.

- По-вашему, если артист в перьях, это уже подозрительно?

- Да, однозначно. А как еще? Нормальный мужик перья на себя не наденет ни при каких раскладах. Если только для роли в драматическом спектакле. Но они-то ходят в перьях без какой-либо режиссуры, просто потому, что так себя чувствуют.

- Как думаете, может ли кто-то в шоу-бизнесе стать новой Примадонной после отъезда Аллы Борисовны? Есть ли звезды такого уровня?

- Нет, я считаю, что Алла Борисовна у нас одна на все времена. Просто сейчас ее в плен взяли. Раньше мы всегда ждали ее появления, ее новых песен - они были, и они были шикарные. С точки зрения слушателей, ее последний муж оказал очень плохое влияние. Да, семья, дети, счастье - это все замечательно. Но нас лишили великой певицы.

- Так это Максим Галкин ее "взял в плен"?

- Думаю, да. Постепенно стал навязывать ей свое мнение, свое творчество. А от ее творчества ничего не осталось. Вот и сейчас увез ее куда-то в Израиль, на всех видео она сидит и даже не говорит ничего. И только глаза очень грустные... Но нам еще хуже. То, что мы лишились Алла Борисовны, это трагедия для русского народа.

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